Hombre que asesinó menor de 16 años de un disparo en la cabeza tenía prohibido usar armas

Un hombre de 45 años, de apellidos Guido Mena, quien es el sospechoso asesinar de un balazo en la cabeza a una menor de 16 años en Parrita y con quien además mantenía una relación impropia, tenía prohibido portar armas de fuego o punzocortantes desde el 2020, pues gozaba de un beneficio de libertad condicional. Así lo confirmó el departamento de prensa del Poder Judicial ante consultas de La Nación.

El pasado martes el hombre estaba con la joven en el corredor de una vivienda en Playón Sur de Parrita, en Puntarenas, cuando por motivos en investigación, los vecinos reportaron haber escuchado una detonación de arma de fuego a eso de las 2:30 a. m.

Desde el 2020 tenía prohibido uso de armas. Foto: Ilustrativa (IStock)

Cuando los vecinos y las autoridades arribaron al sitio, la joven de 16 años estaba en el suelo. Ella fue trasladada primero por la Cruz Roja al Hospital de Quepos y de allí fue enviada al Hospital México. Sin embargo, el OIJ notificó este jueves el deceso de la muchacha y el inicio de las diligencias para el levantamiento del cuerpo. En tanto, el hombre fue detenido a solicitud del Ministerio Público.

LEA MÁS: Muchacha de 16 años muere por disparo de hombre de 45 años que mantenía relación impropia con ella

Mató por robar arma de mentira

Desde el 2020, Guido gozaba de un beneficio de la libertad condicional, luego de que las autoridades judiciales autorizaran un cambio en la forma en la que este hombre iba a seguir purgando una condena de 35 años por un homicidio y robo agravado que cometió en el 2001 en Limón, en perjuicio de Fernando Badilla Barboza.

De acuerdo con el expediente 01-827-063-PE-5, al cual La Nación tuvo acceso, Guido Mena y otro sujeto “se pusieron de acuerdo en ejecutar al ofendido Badilla Barboza y apoderarse del arma que él mismo poseía, que ignoraban era de juguete”.

Conforme a lo planeado, ambos se acercaron a la víctima, le dispararon en la cabeza, produciéndole la muerte, luego ingresaron al corredor de la vivienda en la que dormía Badilla, quien era guarda, se apoderaron de la pistola y fue hasta entonces que se percataron que era de juguete.

El sujeto disfrutaba del beneficio tras 18 años de cárcel. Foto: Ilustrativa.

En el 2002, Guido y el otro sujeto fueron condenados y fue hasta el 2019, 17 años después, cuando Guido solicitó una revisión de su sentencia; sin embargo, el Juzgado Ejecución de la Pena de Alajuela resolvió rechazar la solicitud de concesión del beneficio de libertad condicional.

Según el departamento de prensa del Poder Judicial, lo resuelto se apeló y por ello el Tribunal del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en el 2020, resolvió con lugar la apelación en la que le permitió continuar purgando la pena fuera de la cárcel. Es en esa resolución en la que le advierten que no puede “volver a portar armas de fuego o punzo cortantes”. También se le impuso “impedimento de salida del país, no molestar o acercarse a la familia de la víctima, tener una conducta intachable en su comunidad, no consumir drogas y mantener un domicilio e informarlo”.

PANI desconocía caso de relación impropia

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) señaló que no tenía conocimiento de la supuesta relación impropia entre la menor fallecida y el hombre de 45 años, la institución confirmó a La Nación que tenía reportes de un incidente previo de violencia doméstica protagonizado por el sujeto y la mamá de la muchacha.

“Se intervino y se ubicó a la señora y a la adolescente en otro lugar. Respecto a la supuesta relación inapropiada, se tuvo conocimiento a través de publicaciones de prensa. Ayer (miércoles para los lectores), la oficina local intervino con la madre (de la víctima) y otros niños y niñas”, detalló el Patronato ante consultas de este medio.

El jueves en horas de la tarde, los diputados guardaron un minuto de silencio en el plenario del Congreso para expresar su preocupación e indignación por el crimen, el cual podría ser tipificado como el primer feminicidio del año.

El PANI señala que las relaciones impropias “son relaciones desiguales y de poder entre una persona adulta y una persona adolescente, que resultan inconvenientes o dañinas para las personas menores de edad porque violentan su periodo y proceso de crecimiento y desarrollo”. Las mismas están penadas por la Ley de relaciones impropias, desde enero del 2017.

De acuerdo con la entidad, durante el último año se recibieron un total de 1.558 denuncias relacionadas con delitos sexuales y relaciones impropias.

Por la muerte de la joven, Guido Mena continúa bajo custodia del Ministerio Público y la Fiscalía de Quepos y Parrita informó que el caso se mantiene en investigación dentro del expediente 24-000177-0072-PE.

“La Fiscalía informará las medidas solicitadas hasta que la audiencia finalice”, detalló el Ministerio Público.