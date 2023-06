Exdiputada del PASE condenada a ocho años de cárcel por estafa al TSE

La exdiputada del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Rita Chaves Casanova, fue condenada este lunes por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José a ocho años de prisión por un delito de estafa mayor y uso de documento falso, al simular contratos de alquiler de vehículos para cobrar deuda política de las elecciones del 2010.

La causa con la que se le relaciona ocurrió cuando fue tesorera del partido durante el periodo 2006-2010. Según los hechos acusados por la Fiscalía, Chaves, junto a la exregidora Krissia Montoya Chacón, quien también fue condenada, participaron en una simulación de hechos.

De acuerdo con el medio digital CRHoy, los jueces dieron por acreditado que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), inducido a error, aprobó una liquidación de gastos por un monto cercano a los ¢206 millones, al darle credibilidad a contratos falsos de carros rentados para que personas con discapacidad pudieran ir a votar.

Empero, en declaraciones a La Nación, Chaves, quien fue diputada desde 2010 hasta 2014, rechazó la sentencia y anunció que apelará.

“Simplemente por ser la tesorera del partido se me está responsabilizando del actuar de otras personas y peor aún con prueba espuria se me está queriendo hacer responsable de una estafa al TSE, siendo la realidad según documentos y la misma Tesorería Nacional, muy distinta a lo que se quiere hacer ver en esta solicitud de condena”, explicó la exdiputada a La Nación.

Rita Chaves, exdiputada del PASE, fue condenada a ochos de cárcel por una estafa al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). (Rocío Sandí)

Chaves calificó la investigación del Ministerio Público como ‘irresponsable y mala’, además, afirmó que apelará la decisión porque el veredicto del Tribunal ‘no está a derecho con su realidad’ y la forma en que sucedieron los hechos.

“Yo me siento tranquila, porque sé muy bien que las pruebas, que todavía son parte del expediente, fueron ignoradas y con eso de alguna manera se me está queriendo incriminar, pero dichosamente existe en este país el derecho y debidas instancias, que me van a permitir demostrar mi inocencia y mi actuar como extesorera del partido en cumplimiento a la legislación y reglamentación que se me solicitó”, añadió.

Mientras la condena adquiere firmeza, la exdiputada se mantendrá con impedimento de salida del país y deberá firmar periódicamente en una oficina judicial, agregó CrHoy.

Los jueces también declararon con lugar una acción civil presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) sin embargo, el monto a cancelar se definirá durante la fase de ejecución de sentencia.

El Ministerio Público inició las pesquisas por este caso luego de que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE presentó una denuncia con el resultado de una investigación preliminar en el 2013.

Aunque en este asunto también fue señalado Óscar López, fundador del PASE, su causa se seguirá por aparte, pues en junio del año pasado ganó un recurso de amparo que interpuso ante la Sala Constitucional en contra de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, por no facilitarle el expediente que se sigue en su contra en un lenguaje accesible a personas con discapacidad visual.

LEA MÁS: Fiscalía acusa a Óscar López y a otra exdiputada del PASE por estafa de ¢113 millones contra el TSE

Condena previa Copiado!

Esta no es la primera vez que un Tribunal Penal condena a la excongresista Rita Chaves. El 14 de setiembre de 2022 Chaves fue sentenciada a siete años de prisión, junto a los también exdiputados Martín Monestel, quien recibió 11 años y Víctor Emilio Granados 19.

A los tres se les relacionó con delitos de influencia contra la Hacienda Pública por nombrar a familiares y amigos como asesores de confianza en la Asamblea Legislativa; esas personas nunca se presentaron a trabajar, sin embargo, recibían salario.

LEA MÁS: Expresidente de Asamblea Legislativa condenado a 19 años de cárcel