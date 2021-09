Defensor Público: Justicia no cree en el egreso de reos y eso generó grave hacinamiento

Actualmente, el hacinamiento carcelario es del 20,4%, según Justicia. Fotos: Jorge Navarro (JDNT)

El defensor público Danicio Fernández aseguró que la administración actual del Ministerio de Justicia no cree en el egreso de los reos hacia un régimen de confianza y que esa situación provocó el grave hacinamiento que se vive hoy en el sistema penitenciario. “Las valoraciones (para hacer reubicaciones) no están a tiempo como dice el ministerio, no hay promoción de un programa cerrado a uno semiabierto. Hay una bola de nieve porque la administración actual no cree en el egreso (...) y eso generó una explosión”, agregó.

La afirmación la brindó el funcionario judicial durante una audiencia pública que hizo la Sala Constitucional para mejor resolver un recurso de habeas corpus interpuesto por Justicia. En la queja, la entidad busca levantar la orden de cierre definitivo de la cárcel San Sebastián, así como la utilización de gimnasios de las Unidades de Atención Integral (UAI), para poder ubicar a reos que, actualmente, saturan las celdas judiciales.

Fernández confirmó que las valoraciones del Instituto Nacional de Criminología (INC), ente adscrito a Justicia, no están al día, poco después de que Fiorella Salazar, jerarca de esa cartera, asegurara en la misma audiencia que los atrasos fueron ya cubiertos y que, por ello, quienes están en prisión es porque su perfil así lo requiere.

El defensor indicó: “Me preocupa la grave la manifestación de Justicia cuando dice que las valoraciones están en tiempo. Acabo de recibir notificaciones, y todos los días se reciben muchas cantidades, porque hay atrasos de hasta dos años. Esa afirmación que hace (Salazar) es preocupante para los que trabajamos en la experiencia penitenciaria y para los jueces que revisan expedientes. Está afirmando algo que no es correcto”.

Justamente la postura de Fernández es respaldada por la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública, la cual en entrevista con este medio aseguró que, actualmente, hay reos que sí cumplen con el perfil para salir hacia un régimen de confianza, pero que, por los atrasos y por las contradicciones en los criterios, Justicia no los reubica.

