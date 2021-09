Poder Judicial: Solución ante crisis carcelaria está en manos del Ministerio de Justicia

El OIJ asegura que existe hacinamiento en las celdas en diferentes circuitos judiciales. Foto: OIJ para LN

El Poder Judicial asevera que la solución ante la crisis carcelaria, que a su vez tiene saturas las celdas judiciales, está en manos del Ministerio de Justicia y Paz. Así lo manifestó la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro. “Es un deber del Ministerio de Justicia recibir personas privadas de libertad, por lo que instamos a las autoridades correspondientes a darle una solución a este problema”.

Solano también manifestó que en los próximos días una jueza de ejecución de la pena visitará el Centro de Atención Institucional (CAI) San José, con el fin de valorar la situación en ese lugar. Días atrás trascendió que ese lugar tiene 380 espacios para recibir a privados de libertad; sin embargo, desde el 2016 tiene orden de cierre.

Asimismo, la vicepresidenta de la Corte detalló que han mantenido diversas mesas de diálogo, ya que en la actualidad hay cientos de personas en celdas judiciales sin ventilación y sin las condiciones adecuadas, tomando en cuenta que estos espacios suponen un paso máximo de 72 horas.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, dijo que no le corresponde al Poder Judicial buscar una solución a esta crisis, ya que es una competencia del Poder Ejecutivo. Además, señaló que esta situación obedece a deficiencias de la administración penitenciaria.

En una conferencia de prensa, realizada este viernes por la mañana, los funcionarios judiciales reconocieron que se han dado suspensiones de audiencias y juicios, debido a que el personal de la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es limitado y, actualmente, no dan a basto con el trabajo. No obstante, no cuentan con el número de diligencias que se han tenido que posponer.

