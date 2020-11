“Estima esta Corte que no cabe la acción de regreso en un caso de interpretación y aplicación de normas jurídicas; que no se evidencia la existencia de dolo o culpa grave en la actuación de los señores exmagistrados y de la señora exmagistrada que dictaron el voto 2000-02306 de 15:21 horas del 21 de marzo de 2000 de la Sala Constitucional, lo anterior aunado a que (...) se encontraba prescrita la potestad para, de ser procedente, cobrar a los funcionarios respectivos lo pagado, lo que en este acto no resulta de recibo”, determinó al Corte Plena.