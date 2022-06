Auditoría de Bomberos señala pocos controles de fondos públicos en fundación privada

Un informe de Auditoría Interna del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), evidenció falta de controles por parte de la institución, al recolectar patrocinios y donaciones públicas para actividades culturales y deportivas a través de la Fundación privada Bomberos por Siempre (Fubosi), la cual se creó como un convenio de cooperación hecho por Bomberos.

El documento, del cual La Nación tiene copia, precisa que de acuerdo al Reglamento de Donaciones y Patrocinios del Benemérito Cuerpo de Bomberos en su artículo 12, toda donación o patrocinio recibido para esos eventos, debe estar en las cuentas de Bomberos, sin embargo, la encargada de la Unidad de Servicios Financieros de la institución, Stephanie Porras, no registró ningún traslado de fondos de Fubosi a Bomberos y viceversa entre el 1° de enero del 2021 y el 7 de mayo del 2021.

En el periodo 2017 - 2019, la fundación gestionó patrocinios por medio del departamento de Mercadeo de Bomberos, en los cuales se utilizaba la imagen institucional de Bomberos para actividades como el Campamento Infantil de Bomberos, Cascos de Prevención, Carrera Bomberos y Ruta MTB Bomberos Costa Rica, según explica el informe, los ingresos por esos encuentros se canalizaron únicamente a través de las cuentas de Fubosi.

Los montos del dinero recaudado y en qué se gastó no trascendieron, pues la administración del Cuerpo de Bomberos indicó de que Fubosi, es un ente privado apegado a la Ley de Fundaciones, por lo que se debe respetar la confidencialidad de la información privada, según el artículo 24 de la Constitución Política.

Los patrocinios y donaciones que recolecta la fundación se utilizan en actividades como el Campamento Infantil de Bomberos. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El informe de Auditoría señaló falta de transparencia y de información de acceso al público de parte de Bomberos, en la rendición de cuentas de esos dineros.

“Esta Auditoría tiene como limitación el acceso por parte de la administración del BCBCR a la información financiera de las actividades de patrocinio gestionadas, autorizadas y ejecutadas por el área de Mercadeo, que de acuerdo con los periodos 2017, 2018 y 2019 fueron coordinadas y ejecutadas en colaboración con Fubosi”, menciona el informe.

Por su parte, el encargado de Mercadeo de Bomberos, Paúl Núñez Montes de Oca, alegó de que no se detallaban los ingresos y gastos dado que los recursos no ingresaron a la cuenta de Bomberos tal y como lo establece el artículo 12 del Reglamento de Donaciones y Patrocinios del Benemérito Cuerpo de Bomberos, por lo que los dineros no eran administrados por Bomberos sino por Fubosi.

“El área de Mercadeo se aparta del artículo 12 al justificar su posición bajo el argumento de que, no resulta aplicable dado que los recursos obtenidos a través de patrocinios para diversas actividades no son depositados en las cuentas de la institución, a pesar de que los patrocinios ingresados en cuentas de terceros se solicitaron directamente para actividades en cumplimiento de los objetivos y metas gestionadas desde el área de Mercadeo en el beneficio del BCBCR”.

Uso de recursos públicos

Usar recursos públicos para financiar la operación de un ente privado, fue otro de los riesgos identificados por la Auditoría Interna del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

“La recepción y administración de los fondos por patrocinio gestionados a través de la marca Bomberos, carecen de control por parte del BCBCR, que aunque en la mayoría de los casos provienen de entidades privadas, también el encargado del área de Mercadeo en los informes de actividades para los periodos 2019 y 2020, indica que se cuenta con el apoyo de patrocinio por parte de la empresa pública, de instituciones como el INS, CNFL, INAMU”.

Además, los auditores señalan el uso de infraestructura y tecnología del Estado para la fundación, ya que de acuerdo al convenio de cooperación, Fubosi tiene potestad de utilizar las instalaciones de Bomberos según consta en la dirección de sus oficinas, al mismo tiempo, utiliza mobiliario y equipo tecnológico que aunque no están asignados como activos de la organización, son de aprovechamiento para sus funciones.

Sobre este asunto, el informe de auditoría recomendó a la Dirección General del Cuerpo de Bomberos revisar y actualizar el Reglamento de Donaciones y Patrocinios, de manera que se establezca cómo y quién deben administrar los fondos del patrocinio gestionados a nombre de Bomberos.

Adicionalmente, aconsejó implementar controles sobre la rendición de cuentas de los patrocinios y los dineros que se generan al utilizar la imagen de Bomberos, donde se garantice una transparencia en la ejecución de los recursos.

Este medio consultó a la oficina de prensa del INS y del Cuerpo de Bomberos, sobre las disposiciones que adoptó el instituto luego del informe de auditoría realizado, así como el avance en las recomendaciones que planteó el equipo auditor encargado a Bomberos, no obstante, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

En el informe, el Cuerpo de Bomberos se comprometió a adoptar las recomendaciones de la auditoría interna y ejecutar un plan de acción para atender los asuntos, como una propuesta de mejora al reglamento de Donaciones y Patrocinios y la valoración de crear un procedimiento complementario para la rendición de cuentas de los patrocinios generados, la institución tiene como fecha límite el 1° de agosto de 2022.

La fundación Bomberos por Siempre, de carácter privado, utiliza recursos públicos como infraestructura, mobiliario y tecnología que pertenecen al Cuerpo de Bomberos. Imagen con fines ilustrativos. (Gesline_Anrango_W)

Funcionarios de Bomberos participan en puestos de Fundación

Otro de los elementos que encontró la Auditoría fue la participación de funcionarios del Cuerpo de Bomberos con cargos titulares, como miembros de la Fundación Bomberos por Siempre, tal es el caso del Director General de Bomberos, Héctor Chaves León, quien fungía como presidente de la Junta Administrativa de Fubosi hasta el 30 de mayo pasado, cuando renunció a la presidencia de la fundación, según informó el medio AmeliaRueda.com

La salida de Chaves se da en medio de investigaciones penales que se siguen en su contra por aparente peculado y tráfico de influencias. El Ministerio Público indicó el 1° de junio pasado a este diario, que las causas están en trámite desde el 2021 pero como todavía se encuentran en una etapa preparatoria que es privada, no es posible brindar mayores detalles.

Chaves comentó el 1° de junio a La Nación, que hasta ese momento no había recibido notificación del Ministerio Público y que desconocía las causas en su contra. “A cualquier persona le pueden abrir una investigación en este país, pero eso no significa que hayan pruebas o sea culpable”, aseveró.

Según las conclusiones de la Auditoría, Chaves desempeñó un cargo en la fundación que no podía ocupar, pues la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento ilícito en la Función Pública, establece en el artículo 18 que los directores ejecutivos de las instituciones del Estado no podrán ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas, con excepción de un levantamiento de incompatibilidad donde el interesado solicite el permiso a la Contraloría General de la República (CGR).

“No consta en el estudio realizado por la Auditoría Interna, el levantamiento de la incompatibilidad ante la CGR solicitado por el Director General de Bomberos, Héctor Chaves, nombrado en el cargo de presidente de la Junta Administrativa de Fubosi, de acuerdo con las cláusulas Décimo Segunda y Décimo Tercera respectivamente, del acta de la Asamblea de Fundadores de Fubosi protocolizada el 10 de noviembre del 2016″, precisa el informe.

Auditoría Interna determinó que Héctor Chaves, director de Bomberos participaba simultáneamente como presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Bomberos por Siempre, para lo cual no tenía el permiso respectivo.Foto Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Por otro lado, el documento auditor agregó de que Núñez Montes de Oca, a cargo de Mercadeo de Bomberos, es otro de los trabajadores que participa simultáneamente con un puesto en la fundación como Director Ejecutivo encargado de la gestión de los asuntos de Fubosi, quien recibe desde julio de 2018 un plus salarial de dedicación exclusiva por un porcentaje del 55% sobre su salario base en Bomberos, por el desempeño del puesto “Profesional Administrativo II”, el cual fue establecido en el artículo 50 de la Convención Colectiva del Instituto Nacional de Seguros (INS).

La Auditoría declaró la participación de ambos servidores públicos como un conflicto de intereses, ya que se está ante la posible superposición de horarios, cargos y funciones del proceso de patrocinio.

“El riesgo alto de incompatibilidad de funciones por ambos cargos puede conllevar al conflicto de intereses en la toma de decisiones donde comprometa la imparcialidad e independencia, así como un riesgo operativo alto por un eventual incumplimiento de los objetivos y fines del BCBCR, ya que todas las gestiones relacionadas con el proceso de patrocinios, son efectuadas utilizando recursos institucionales como, infraestructura, mobiliario, equipo tecnológico y humano”.

FUBOSI es una organización constituida el 17 de mayo de 2016, ubicada en las oficinas centrales de Bomberos, fue originalmente fundada por 20 miembros del Cuerpo de Bomberos, su representante es el presidente de la Junta Administrativa.

Entre sus funciones está contribuir al bienestar físico, social y emocional de los trabajadores de bomberos, prestar ayuda económica a miembros activos y no activos de Bomberos en caso de desgracias o extrema necesidad según lo valore la Junta Administrativa, contribuir a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a la capacitación, prevención y protección de las emergencias, entre otros.