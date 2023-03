Asesinato de Kassandra Sánchez va a juicio el 21 de marzo

El juicio por el crimen de Kassandra Sánchez Ballestero, la joven de 19 años que murió la noche del 6 de marzo de 2022 en las afueras del bar El Rey en Poás de Alajuela, arrancará el próximo 21 de marzo en el Tribunal Penal de Alajuela.

La noticia fue confirmada por su madre, Sonia Ballestero y el abogado de la familia, Grigory Chaves Chaverri a La Nación. De acuerdo con Chaves, el debate está programado hasta el 23 de marzo y se espera entre los testigos a la progenitora como actora civil.

“Doña Sonia va a rendir su declaración de lo que ha significado perder a su hija, algo tan doloroso y tan traumático en las condiciones violentas en las que se dio. El hecho de que doña Sonia tuvo que ir a ver el cuerpo en circunstancias sumamente complicadas y difíciles”, explicó el jurista.

El 20 de enero anterior, luego de que el Juzgado Penal de Alajuela resolvió elevar a juicio el asesinato, Ballestero aseguró a este medio que lucharía con todas sus fuerzas para que el hombre que le quitó la vida a su hija purgara una pena ejemplar.

Al mismo tiempo, ella descartó recurrir a un procedimiento especial abreviado, donde el imputado acepta los cargos, para reducir el tiempo de un eventual juicio y revivir el sufrimiento. Sin embargo, no desistió y se aferró a la idea de llevar este asunto a debate oral y público para exigir justicia por su única hija.

“Yo les dije: ¿Qué más voy a ver que yo no haya visto? Creo que se merece ir a un juicio justo (...) se lo merece por ella y por todos los que mueren en estas circunstancias. Hay personas que realmente no pueden quedar libres y esa es mi lucha”, relató.

“Hay que luchar para acabar con tanta violencia en las calles, no es justo que independientemente donde esté usted, le quiten la vida. No es justo para ninguna mujer o cualquier persona en general. Hay que luchar por los sueños de ellos y por lo menos darles paz y yo voy a hacerlo hasta el último momento, aunque tenga que ir en silla de ruedas, pero esto no puede quedar impune”, enfatizó.

Kassandra Sánchez murió en marzo de 2022 cuando trató de intervenir en una discusión y recibió un balazo. Su juicio se realizará el próximo 21 de marzo. (Tomada de Facebook)

LEA MÁS: Mamá de Kassandra Sánchez: ‘Voy a luchar hasta el último momento en ese juicio, aunque tenga que ir en silla de ruedas’

Tragedia Copiado!

Kassandra era vecina de Carrillos de Poás, donde vivía con su madre. La muchacha, que acababa de graduarse de Inglés básico y de un curso para ser asistente de cajera, murió pocos días después de cumplir 19 años, el 6 de marzo de 2022.

Esa noche hubo una discusión entre dos hombres que empezó dentro del bar El Rey en Poás. Al parecer, al salir del local los sujetos continuaron gritándose, y fue ahí cuando la joven de 19 años trató de intervenir y recibió un balazo en el tórax que cobró su vida en el sitio, a eso de las 7:46 p. m.

Kassandra quería estudiar nutrición y había resultado electa como virreina en el Miss Tropical Petite Costa Rica, en 2018.

El sospechoso del homicidio fue identificado como Jesús Arce Céspedes, de 30 años, quien esa noche se dio a la fuga. No obstante, con declaraciones de testigos y las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se le reconoció plenamente y tras 16 días oculto fue detenido en el Ceibo de Cariari, Pococí, Limón.

Actualmente cumple prisión preventiva como medida cautelar, la cual vence el próximo 22 de marzo.