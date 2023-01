Mamá de Kassandra Sánchez: ‘Voy a luchar hasta el último momento en ese juicio, aunque tenga que ir en silla de ruedas’

Sonia Ballestero, madre de Kassandra Sánchez la joven asesinada en marzo de 2022 en Poás de Alajuela, aseguró que luchará con todas sus fuerzas para que el hombre que le quito la vida a su hija purgue una pena ejemplar. Así respondió a La Nación, luego de conocer que el Juzgado Penal de Alajuela resolvió elevar a juicio el crimen de la estudiante de 19 años.

“Puedo decir que he sentido un poco más de paz, no felicidad, pero sí paz. Siento mucha tranquilidad de ver que se han dado las cosas gracias a Dios y mucha paz porque desde el primer momento y en otras audiencias había pedido que no se resolviera en un procedimiento especial abreviado, y siempre lo sostuve”, dijo Ballestero.

La progenitora reconoció que muchos le insistían que si ella quería ir a juicio, en lugar de un procedimiento especial abreviado, donde el imputado acepta los cargos, iba a durar más tiempo y el proceso iba a ser más doloroso. Sin embargo, ella no desistió y se aferró a la idea de llevar este asunto a debate oral y público para exigir justicia por su única hija.

“Yo les dije: ¿Qué más voy a ver que yo no haya visto? Creo que se merece ir a un juicio justo (...) se lo merece por ella y por todos los que mueren en estas circunstancias. Hay personas que realmente no pueden quedar libres y esa es mi lucha”, relató.

Kassandra Sánchez estaba recién graduada de secundaria y murió de un disparo en medio de una riña. La joven participó en un concurso de belleza y resultó electa como virreina. (Facebook)

Según cuenta, el proceso de duelo ha sido muy difícil para ella y su familia, que vieron hace diez meses truncados los sueños de la muchacha. Dios es quien la mantiene en pie y le da fuerza para sobrellevar el fallecimiento.

“Hay que luchar para acabar con tanta violencia en las calles, no es justo que independientemente donde esté usted, le quiten la vida. No es justo para ninguna mujer o cualquier persona en general. Hay que luchar por los sueños de ellos y por lo menos darles paz y yo voy a hacerlo hasta el último momento, aunque tenga que ir en silla de ruedas, pero esto no puede quedar impune”, enfatizó.

‘Testigo del dolor’ Copiado!

Sobre el debate, el abogado de la familia, Grigory Chaves Chaverri, comentó que ya tienen los testigos que podrían declarar y la prueba documental y pericial que se presentará en el juicio.

“Posiblemente sean ocho testigos y doña Sonia como actora civil; si bien es cierto ella no fue testigo de los hechos, pero es testigo del dolor que ha significado perder a su única hija. Doña Sonia es esencial para determinar cuál es el daño que le ha causado no solo a nivel personal, sino social”, sostuvo Chaves.

“A partir del miércoles nos dieron cinco días para apersonarnos al Tribunal y señalar un medio para notificaciones. Ahora estamos en espera de que se realice el señalamiento de la fecha de debate”, concluyó.

Quería ser nutricionista Copiado!

Kassandra era vecina de Carrillos de Poás, donde vivía con su madre. Quienes la conocieron la describen como muchacha buena, tranquila y que acababa de graduarse de Inglés básico y de un curso para ser asistente de cajera.

Pocos días antes de su muerte, en febrero del 2022, cumplió 19 años y quería estudiar nutrición; además, participó en Miss Tropical Petite Costa Rica en 2018, donde resultó electa como virreina.

La estudiante murió la noche del 6 de marzo de 2022 después de una discusión entre dos hombres que empezó dentro del bar El Rey. Al parecer, al salir del local, los sujetos continuaron gritándose, fue ahí cuando la joven, de 19 años, trató de intervenir y recibió un balazo en el tórax que cobró su vida en el sitio, a eso de las 7:46 p. m.

El gatillero, identificado como Jesús Arce Céspedes, de 30 años, se dio a la fuga, pero con declaraciones de testigos y las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se le reconoció plenamente y tras 16 días oculto fue detenido en el Ceibo de Cariari, Pococí. Actualmente cumple prisión preventiva como medida cautelar.

Arce fue detenido en el Ceibo de Cariari y luego trasladado al Tribunal Penal de Pococí. (Reiner Montero, corresponsal GN)

