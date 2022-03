‘Es un dolor que no tiene nombre’, dijo madre que sepultó a su hija única, asesinada en Alajuela

El asesinato de Kassandra María Sánchez Ballestero ocurrió el domingo en San Rafael Poás, Alajuela. Foto: Facebook (Facebook)

Los funerales de Kassandra Sánchez Ballestero se realizaron este martes en el cementerio de San Pedro de Poás, donde Sonia Ballestero, madre de la joven, dijo al periódico Mi Tierra que no se justifica que mujeres y niñas pierdan la vida a manos de personas que no tienen corazón. “Es algo que no tiene explicación, un momento muy duro, unos días demasiado difíciles y un dolor que no tiene nombre”, expresó a ese medio informativo a la salida del cementerio.

Dijo que la noche del domingo, cuando su hija salió de la casa, ella no se encontraba, por lo que fue muy doloroso llegar al sitio del suceso y encontrarla en esas condiciones. “Hoy fue mi hija la que enterramos, mañana puede ser cualquiera otra. Es un dolor que nos arranca el corazón a la familia, amigas y a un pueblo entero. Le apagaron los sueños y las metas a una persona de 19 años recién cumplidos “, expresó.

Añadió que no conoce al sospechoso y pide a la ciudadanía ayudar a detenerlo para que se haga justicia.

Aunque está plenamente reconocido, Jesús Arce Céspedes, de 30 años, oriundo y vecino de Alajuela, seguía este martes en fuga luego de que, según dijeron testigos a la Policía, la noche del domingo habría sido él quien le disparó y asesinó a la joven de 19 años frente al bar El Rey en San Rafael de Poás.

La muchacha trató de intervenir para que no pasara a más una riña, pero el sujeto sacó un arma de fuego y le disparó en el pecho, mientras que también hirió a su contrincante en un brazo y una pierna, a eso de las 7: 46 p. m.

Con antecedentes

El sujeto es vecino de Quebradas de Tambor, cantón de Alajuela, donde la Policía lo ha buscado desde la noche del domingo, cuando escapó de la escena en la que disparó contra Kassandra María Sánchez Ballestero, de 19 años, así como a otro hombre cuya identidad no fue dada a conocer por la Policía Judicial.

El herido está fuera de peligro y se recupera en el centro médico. Él es uno de los principales testigos, aunque la acción también fue observada por otros clientes del bar y vecinos e incluso quedó grabada en cámaras de vigilancia cercanas y que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela revisan, como parte de las pesquisas para sustentar el informe ante la Fiscalía.

El OIJ distribuyó esta foto, para que quienes sepan del paradero avisen al 800-8000- 645. Foto: OIJ.

No se descarta que Arce se haya desplazado a otros sitios para tratar de evadir la acción de la justicia, por lo que el OIJ distribuyó su fotografía que ya circula en redes sociales, delegaciones policiales y puestos fronterizos, con el fin de que quienes tengan información de su paradero avisen al número telefónico 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial.

Arce Céspedes tiene antecedentes por robo de vehículos y estuvo preso en el complejo La Reforma en San Rafael de Alajuela. Cuando estaba preso fue firmante de recursos de amparo que varios reclusos formularon ante la Sala Constitucional. Uno de ellos fue en abril del 2019, cuando se oponían a un traslado que aplicó el Ministerio de Justicia al movilizar hacia Guápiles a una parte de la población penal, debido al hacinamiento. En la resolución N.º 06633 - 2019 los magistrados declararon inadmisible ese recurso.

En enero del 2013, Arce firmó otro recurso donde expresaba su molestia por el cierre del modelo educativo de telesecundarias ubicadas en los Centros de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Echeverría y La Reforma. Esa vez se declaró sin lugar la queja, al estimar los magistrados que existen otras formas de continuar los estudios en prisión.

Además de tener los brazos totalmente tatuados, Arce tiene otro tatuaje en el cuello que dice “Chus” y una cicatriz al lado izquierdo de la cabeza. Es conocido como Chuky.