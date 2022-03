Policía le pisa los talones a sospechoso de matar a una joven de 19 años en Poás de Alajuela

La joven estaba recién graduada de secundaria y vivía muy cerca de donde la ultimaron. Foto: Tomada del Facebook.

“Te apagaron la luz mi vida. Me rompieron mi corazón. El dolor es algo que no tiene explicación. Vuela alto mi nena hermosa, mamá te amará siempre y para siempre. Hoy el cielo está de fiesta con este ángel… tan coqueta y llena de luz… serás lo más hermoso que Dios me dio. Te amaré hasta la eternidad”, escribió en su cuenta de Facebook Sonia Ballestero, madre de Kassandra Sánchez Ballestero, joven de 19 años asesinada la noche de este domingo en San Rafael de Poás, Alajuela.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este lunes que le pisan lo talones al sospechoso del asesinato, quien está plenamente identificado.

El homicidio ocurrió luego de que dentro del bar El Rey se generó una discusión entre dos hombres, quienes al salir del local volvieron a gritarse y fue ahí cuando la joven de 19 años trató de intervenir y recibió un balazo en el tórax que cobró su vida en el sitio, a eso de las 7: 46 p. m. La Cruz Roja trasladó al centro médico al otro sujeto que acompañaba a la joven y discutió con el agresor, pues tenía heridas de bala en una mano y una pierna.

El gatillero se dio a la fuga, pero con base en la declaración de testigos y las pesquisas del OIJ se le pudo reconocer plenamente y la Policía Judicial comenzó de inmediato la búsqueda, para tratar de detenerlo en las próximas horas. Al parecer, sería un sujeto de apellido Arce, con antecedentes judiciales.

Aunque la Fuerza Pública detuvo anoche a un hombre que viajaba en el carro del sospechoso, fue puesto en libertad poco después. A las 11:35 a. m. de este lunes, el OIJ informó de que siguen tras la pista del gatillero.

La fallecida era vecina de Carrillos de Poás, donde vivía con su madre, quien afirmó que era una muchacha buena, tranquila y que acababa de graduarse de Inglés básico y de un curso para ser asistente de cajera. En febrero pasado cumplió 19 años, quería estudiar nutrición y era hija única, dijo, muy dolida, la mujer.

El cruzrojista que atendió la emergencia, Wilson Campos, afirmó que al llegar al sitio ya la joven estaba sin vida y por eso dejaron la escena en manos de la Fuerza Pública y una ambulancia se encargó de trasladar al herido.

Se trata del primer homicidio de este año en el cantón de Poás; sin embargo, la provincia de Alajuela ha registrado 13 asesinatos en los primeros 66 días de este 2022. Con este homicidio ya suman 125 los ocurridos en todo el país, cifra que supera en 19 los 106 que había el año pasado en ese mismo periodo.

Andrea Villegas Artavia, amiga de la familia, también es parte de quienes se han manifestado solidarios con los dolientes en redes sociales. “No merecías terminar así, pero Dios te necesita con él. Siento un dolor tan inmenso que no tengo palabras para describirlo”, escribió.