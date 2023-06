Lluvias reactivan deslizamiento en Limoncito de Coto Brus

A medida que avanza la estación lluviosa comienzan a activarse algunos de los 120 deslizamientos activos que vigila Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y así ocurrió este martes en Limoncito de Coto Brus, donde parte de la tierra se desprendió.

Según Julio Madrigal, geólogo de la CNE, se trata de terrenos muy saturados por las lluvias que han caído desde marzo en la zona sur. Este deslizamiento había estado activo en las partes bajas, pero hoy la parte superior tuvo movimientos, generando agrietamientos que ponen en riesgo tres viviendas y una carretera.

Uno de los inconvenientes causados por el desprendimiento de tierra fue el impedimento del paso durante la mañana de este martes en la vía entre Paso Real y Palmar. La maquinaria tuvo que limpiar la carretera, permitiendo inicialmente el paso regulado y luego la habilitación de los dos carriles.

Julio Madrigal visitó la zona debido al deslizamiento y concluyó que la principal causa es la saturación de los suelos debido a las lluvias.

Este terreno se utiliza principalmente para potreros donde pasta el ganado, lo que reduce el riesgo de pérdidas humanas y materiales en caso de que el deslizamiento continúe. No obstante, se advirtió a los propietarios de las tres casas cercanas, ya que en una de ellas se formó una grieta en el área de la cocina. En las otras dos casas no hubo afectación y por el momento no se encuentran en mayor riesgo.

La vivienda más expuesta podría presentar afectaciones en el futuro, por lo que se recomendó al propietario una constante vigilancia de la corona del deslizamiento, así como la forma en que debe proceder en caso de que el terreno siga cediendo.

“Tenemos que tener en cuenta que el periodo lluvioso es muy fuerte en la zona y esto podría implicar que ocurran desplazamientos mayores, generando caídas de terreno más grandes”, dijo Madrigal.

Este martes el paso de la quinta onda tropical comenzó a potenciar los aguaceros en el Valle Central, el Caribe y la zona norte. Para la zona sur el fenómeno tendrá muy poca afectación, pero las lluvias propias de la época caerán avanzada la tarde y por eso se pide precaución.