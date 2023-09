Reaparece Marisol Gómez, ‘tiktoker’ tica que sobrevivió a siete balazos

La influencer de TikTok, Marisol Gómez Quesada, de 30 años, reapareció en una transmisión en vivo en esa red social, el 14 de setiembre. Durante esa emisión, compartió detalles sobre su estado actual, sus planes a futuro y los momentos que ha vivido desde el asesinato de su pareja, Eliécer Torres León, ocurrido la madrugada del 30 de junio.

En el ataque, Gómez Quesada recibió siete disparos en varias partes de su cuerpo, incluyendo el tobillo, las piernas, los glúteos y la espalda. Más recuperada, la mujer transmitió la noche del jueves 14 de setiembre. Detrás suyo estaba su mamá, quien la ha apoyado en estos meses. La mujer tiene más de 361.000 seguidores en TikTok.

Se ha conectado pocas veces desde la tragedia que vivió hace casi tres meses. Ese viernes 30 de junio, falleció Eliécer Torres León, conocido como Tingo. Su muerte fue consecuencia de las heridas que recibió cuando cuatro hombres entraron a la casa de la pareja, en Parrita, Puntarenas, y le dispararon a ambos.

La transmisión en vivo fue vista por casi 87.000 seguidores. Marisol Gómez no publicó el live al terminarlo. Sin embargo, sus seguidoras sí lo hicieron.

Tiktoker tica que sobrevivió a siete balazos cuenta la dura situación a la que se enfrenta

La intención de la influencer era ayudarse con una rifa para pagar varios gastos. Antes del ataque, le ayudaba su esposo, quien se dedicaba a la construcción.

“He bajado mucho de peso, más bien necesito que me recomienden algo”, dijo Gómez, quien informó que ha tenido que tomar suplementos por la pérdida de apetito.

“La gente me dice que soy fuerte y una guerrera, y les agradezco, pero no fue que yo quise, sino que me ha tocado ser”, aclaró.

Marisol Gómez aseguró sentirse feliz porque este domingo 17 de setiembre va a empezar a ir a la iglesia. El lunes arrancará un emprendimiento en el que venderá camisas, lentes y blazers. Su hermana la apoyará con la página Marisol Online Store.

Su relato Copiado!

Durante el video, Marisol Gómez contó parte de lo que vivió. Cree que si hubiera estado uno de los hijos de Eliécer Torres León tal vez lo hubiera podido salvar.

“Si hubiera habido una persona que nos ayudara, que le tapara el pechito, no se hubiera desangrado”, dijo. Según describió, su marido estaba herido, por lo que se levantaba y se acostaba desesperado.

“Yo no me podía mover de donde me pegaron los tiros. Ahí quedé, no sabía si iba a vivir o morir, me quedé esperando, gritaba: ‘¡llamen a los vecinos!’”, contó.

Famosa ‘tiktoker’ baleada en Esterillos habla desde el hospital

“Cuando me montaron en la ambulancia yo sabía que Tingo estaba mal. Les decía que por favor lo sacaran a él, pero me sacaron a mí primero. Cuando llegué a la clínica les decía que había que estar atentos porque mi esposo estaba peor que yo, y me llevaron al hospital de Quepos para hacerme una operación rápida y riesgosa.

“Me levanté a las cinco de la mañana y pregunté ¿dónde está mi esposo? ¿Ya lo operaron? Cuando mi mamá llegó fue el momento más duro de mi vida.

Gómez admitió que le ha dolido no poderse despedir de su esposo. Según relató, ni siquiera pudo ver una foto ni de la vela ni del entierro pues ella estaba en el hospital.

“Lo que más me dolió es que no he podido ir donde él está. Quería hacerle algo bien bonito; a él le gustaba colaborar con mis videos. No era que yo lo ponía. Él siempre estaba conmigo. Me quitaron lo más importante que tenía, con eso quisieron lograr muchas cosas”, dijo Gómez.

La tiktoker cuenta que una de las lesiones le impide viajar adonde está sepultado Torres León. Prometió que apenas se restablezca, irá a colocarle una placa.

Marisol Gómez compartía todos los días videos con sus seguidores. En algunos, su pareja salía con ella.

El caso por el homicidio y la tentativa de homicidio está en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).