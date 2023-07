Conocida ‘tiktoker’ baleada en Esterillos habla desde el hospital

La joven influencer de TikTok, Marisol Gómez, de 30 años, quien fue atacada a balazos junto a su pareja sentimental en Esterillos Oeste, Parrita, Puntarenas, habló por primera vez mediante una videollamada, desde el hospital en el que atiende sus severas lesiones.

Durante la conversación con otra tiktoker, publicada en el perfil Chismecita.cr, la joven relató los difíciles momentos que ha vivido desde el trágico suceso del pasado 30 de junio.

“Aquí estoy luchando como siempre y muchas gracias a todos los que me han ayudado de verdad de todo corazón. Ha sido muy difícil, pero aquí estamos. Para la gente que dice que Marisol está estable, no es que estoy estable, y que estoy aquí ‘cagada de risa’. Estoy estable, pero un día sale una cosa buena, otro día algo malo y así”, manifestó.

En cuanto a su proceso de rehabilitación física, Marisol mencionó que su mayor anhelo en este momento es poder volver a caminar. “Sanarme las heridas es lo que más me ha dolido. Antier fui a fisioterapia y pude dar pasitos porque, si no supieron, me dieron unos balazos en cada tobillo. Entonces ya di pasitos, le estoy poniendo porque estoy toda flaquita. Aquí estoy echando para adelante”.

Relató que aquel día recibió un total de siete disparos que impactaron diversas partes de su cuerpo, incluyendo el tobillo, las piernas, glúteos y la espalda.

Famosa ‘tiktoker’ baleada en Esterillos habla desde el hospital

Según fuentes en la comunidad, Gómez es una figura muy conocida en la plataforma TikTok, donde cuenta con 312.000 seguidores en esa red social. Lo que se sabe es que el día de los hechos, en la madrugada, varios sujetos encapuchados entraron a la vivienda de la pareja y les dispararon en reiteradas ocasiones.

El Organismo de Investigación Judicial identificó al compañero sentimental de Gómez como Eliécer Martín Torres León, quien perdió la vida en el lugar del incidente. Por su parte, Gómez fue trasladada en estado grave a un hospital de la zona.

Gómez también expresó su dolor por la pérdida de su pareja, a quien le decían Tingo, y destacó la profunda conexión que existía entre ellos.

“Yo sé que mucha gente me comenta en videos de TikTok, pero luego veo que la gente habla mucha ‘paja’, entonces me pone triste, y veo todos los videos que hacen sobre Tingo y me pongo a llorar, y eso es lo que más me ha dolido la ausencia de Tingo. Todas las noches lo pienso, es increíble que ya no esté aquí.

“Sé que es duro, pero él sabía lo mucho que lo amaba y él también me amaba a mí. Los únicos recuerdos que quedan son los que compartimos en una vida maravillosa. No habrá otro Tingo, así que va a costar que alguien lo remplace”, externó Gómez.

La Policía Judicial ha divulgado pocos datos sobre este caso, de momento se desconoce si hay sospechosos identificados y cuál pudo ser el motivo de la agresión.