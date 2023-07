Conocida tiktoker sufre lesiones en vejiga, útero e intestino por balazos

Marisol Gómez, la influencer de TikTok que recibió siete balazos el 30 de junio, cuando cuatro encapuchados entraron a su casa en Parrita y la atacaron a ella y a su pareja sentimental, sufrió severas lesiones en órganos internos que ameritaron cirugía y auguran un largo proceso de recuperación.

Según confirmó la mamá de Marisol a La Nación, la tiktoker de 30 años, mamá de tres niños, tuvo que someterse este martes a una extensa operación quirúrgica para tratar de corregir los problemas. Es la segunda a la que se somete en las últimas tres semanas.

“Mary –como le llama con cariño– no se estaba sintiendo bien, entonces los médicos la llevaron el viernes a realizarle un TAC y ahí salió que la bala le fregó la vejiga, matriz y el intestino grueso. Ella va a quedar con una bolsita en el estómago y a los tres o seis meses le vuelven a hacer otra operación para quitarle la bolsita.

“Después de esa operación, que duró seis horas, un enfermero me dijo que ella está fuera de peligro. A ella le están poniendo sangre, pero me dicen que está muy inquieta. Pero imagínense yo tenía miedo que le pasara algo a mi bebé, debido a todo lo que le ha sucedido”, externó la señora, quien prefirió que solo se cite uno de sus apellidos, Quesada.

Antes de entrar a cirugía, Quesada compartió con este medio que ella nunca va a olvidar las palabras que le dijo Marisol. “Yo voy a salir bien, ya después de esto voy a sentir menos dolor”.

El ataque perpetrado contra Marisol ocurrió en la madrugada del 30 de junio en Esterillos Este de Parrita. Además de herirla de gravedad a ella, en el sitio falleció su pareja, Eliécer Martín Torres León, conocido como Tingo, de 43 años. Las causas de la agresión se desconocen.

La tiktoker se encuentra en proceso de recuperación luego de una segunda cirugía en un hospital de la zona. (Foto tomada de redes sociales). (Foto tomada de redes sociales)

'Nos balearon, mami, me voy a morir'

Esa madrugada, la madre de Marisol recuerda que su hija se mantuvo consciente en todo momento y tuvo la fortaleza de llamarla por teléfono para decirle lo que había pasado.

“‘Mami, te amo’, me decía: ‘Te amo, mami, te amo. Cuídame a los güilas, no me los abandones. Te amo, mami, nos balearon, mami, me voy a morir’. Eso me decía, y yo, imagínense los momentos tan difíciles que pasé con mi chiquita”, rememoró la señora desde una sala de hospital donde cuida a su hija.

En las horas posteriores, además de verla postrada en una cama, le tocó a ella decirle que Eliécer Torres había fallecido, pues preguntaba constantemente por Tingo.

“Yo tuve que decírselo porque me decía “mami y Tingo, mami y Tingo”. Ella me contó que cuando llegó al hospital, le decía a la gente: “Aquí no ha llegado mi pareja”. Él se llama Eliécer Torres y está más mal que yo”, relató Quesada.

“Ella es una luchadora, a pesar de los siete disparos que recibió. Ella se ha portado muy valiente. En vez de ser yo su bastón, ella es mi bastón. Mi chiquita es increíble. Estoy orgullosa. Como dice la gente, no le tocaba”, contó la mamá.

Caso en investigación: 'El OIJ no se ha referido'

La Policía Judicial ha divulgado pocos datos sobre este caso, de momento se desconoce si hay sospechosos identificados y cuál pudo ser el motivo de la agresión. La pareja se dedicaba a la instalación de piscinas en el Pacífico Central.

Ante este panorama, Quesada siente mucha preocupación ya que han pasado 19 días y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no les ha proporcionado ninguna información sobre el avance de la pesquisa.

“Ya ellos tienen que habernos dicho algo, yo proporcioné unas cosas que habían pasado días antes. (No quiso referirse al tema por temor a represalias). Yo me presenté al OIJ y ellos vinieron un día para hablar con Mary, nosotras ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Vea, la casita de Mary en Esterillos no es muy grande, tenían dos perros American Stafford shire, trataron de esquivar las cámaras, y no se pudo ver nada”, explicó.

Quesada trató de no ahondar mucho en el tema por el miedo que le tiene a los sujetos que atacaron a su hija y a su pareja, pero si fue enfática en que el OIJ no sé a referido al tema con ningún medio. “Pero varios medios andan hablando cosas que no se han dicho”.

“Ellos tuvieron la oportunidad de conversar con Marisol, pero Mary no vio a nadie. Mary me cuenta que ellos estaban durmiendo, se acostaron a las 9:30 p. m. porque al día siguiente tenían que ir a montar una bomba en una piscina.

“El trabajo de ellos era construir piscinas. Mary pegaba la cerámica de las piscinas con él, y esa gente llegó a la 1:30 a. m., gritaron ‘Policía’ y se metieron. Pero no sabemos quiénes son. Y no nos vamos a referir al tema porque no sabemos”, detalló.