“Todo esto ha sido una pesadilla, pensando por qué el OIJ se ha esperado tanto tiempo para rescatar a mi hijo. Les he dado tiempo, silencio, me han dicho qué no hacer para no entorpecer la investigación y yo cooperando con tal de que encuentren a mi hijo, si hubiese sido el hijo de ellos, ¿cuánto habrían durado? Mi hijo tiene el mismo valor que el de cualquier persona de aquí, son 10 meses y nada (...).