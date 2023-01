Mamá de un bebé de cinco meses asesinada a balazos en Limón

Joseline Karina Arroyo Morgan, de 27 años, falleció asesinada de múltiples balazos en la madrugada de este miércoles de enero en barrio Los Lirios, en Limón. La víctima era mamá de una niña de ocho años y un bebé de apenas cinco meses.

El reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial indica que el ataque ocurrió a las 3:20 a. m. cuando las autoridades recibieron una alerta de una mujer fallecida y otra herida por arma de fuego.

Trascendió que ambas mujeres estaban en un apartamento, cuando varios sujetos ingresaron a la fuerza y, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones. Arroyo falleció en el sitio, mientras que su acompañante, de apellido Villarreal, fue trasladada a un centro médico. La condición de esta paciente se desconoce.

Arroyo era soltera y vecina de barrio Cristóbal Colón, mejor conocido como Cieneguita, colindante con el lugar donde la asesinaron.

De momento no se conoce el posible móvil del asesinato, no obstante, no se descarta una venganza o un asunto relacionado con drogas, pues a las mujeres no les robaron nada.