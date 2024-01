Criminales ofrecen pagar premios a ganadores de lotería para lavar dinero

El dinero que obtienen los delincuentes producto de sus actividades ilícitas muchas veces les permite vivir una vida cómoda e incluso ostentosa. El reto para ellos es delinquir y luego disfrutar de las ganancias sin levantar sospechas. La estrategia más conocida es la legitimación de capitales, mejor conocida como lavado de dinero.

Existen legitimaciones donde no hay afectados directos, como negocios propios de los criminales, pero también hay legitimaciones que involucran víctimas, como los ganadores de lotería. Así lo explicó un perito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellido Mora, en una conferencia de prensa este lunes.

Según Mora, quien habló con identidad protegida, la Policía Judicial ya investigó varios casos en los que criminales contactan a ganadores de lotería y les exigen, mediante amenazas, cambiar el premio con ellos.

De esta manera, los criminales le entregan al ganador el dinero en efectivo, proveniente de la actividad criminal, y ellos reclaman el premio ante la Junta de Protección Social (JPS), garantizándose así con la obtención de dinero de manera legítima.

“Se han identificado estos casos en diferentes regiones del país. Las víctimas son ciudadanos honestos que ganan la lotería y, por alguna razón, se difunde su identidad”, reveló el investigador. No obstante, no proporcionó más detalles, argumentando la existencia de diversas investigaciones en curso sobre estos delitos.

Mora aseguró que en ocasiones estos casos no llegan a judicializarse, ya que las víctimas temen denunciar la extorsión sufrida para intercambiar el premio con los criminales.

La otra estrategia de blanqueo del crimen organizado es a través de la lotería informal.

“Esta lotería no deja rastros ni registros, no genera trazos, entonces no sabemos quién ganó cuánto dinero”, mencionó el funcionario. “Su informalidad crea un escenario ideal para que los grupos criminales introduzcan la cantidad de dinero que deseen”, agregó.

Mora explicó que los criminales colocan puestos informales y las personas, sin saber que participan en un sistema utilizado para lavar dinero, compran lotería e incluso realizan transferencias a los delincuentes y sus colaboradores mediante Sinpe Móvil.

“Si la persona tiene la fortuna de ganar, la organización criminal suele pagar el premio con dinero en efectivo, procedente de actividades criminales, borrando así la trazabilidad y dificultando el rastreo por parte de las autoridades”, detalló.

El perito del OIJ destacó que no todas las loterías informales están vinculadas con estructuras criminales. Empero, recalcó que las autoridades tienen conocimiento de que esta modalidad se aplica con frecuencia, pues la clandestinidad de su operación permite insertar fondos en la economía nacional fácilmente.

En noviembre de 2023 se llevaron a cabo una serie de allanamientos en los que se detuvieron 33 personas dedicadas a la venta de lotería clandestina en Limón.

En ese momento, la Fiscalía Adjunta de Pococí indicó que la banda de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, podría ser una de las tres organizaciones detrás de los puestos, donde presuntamente se lavaba dinero proveniente del crimen.

Sin embargo, a las pocas horas, los detenidos quedaron en libertad, ya que el Tribunal Penal de la zona concluyó que el caso “no presenta ningún peligro procesal que justifique la necesidad de imponer medidas cautelares”.

A Diablo, uno de los sujetos más buscado del país, también se relacionó con otros métodos de legitimación de capitales, como la compra y venta de ganado, adquisición de fincas, vehículos de alta gama y diversos establecimientos comerciales como farmacias, supermercados, bares y sodas.

