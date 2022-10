Caso de María Luisa Cedeño: Cámaras del hotel no servían al momento del crimen

Después de dos días de suspensión, este jueves 13 de octubre se reanudó el juicio por el homicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño Quesada, registrado el 20 de julio del 2020 en el hotel La Mansion Inn de Manuel Antonio de Quepos, Puntarenas.

Como se había establecido, el empresario Harry Bodaan siguió contestando consultas de las partes, ya que el lunes anterior había brindado una declaración y, posteriormente, respondido las preguntas de su defensor, Hugo Navas Vargas.

Los jueces César Palma, Rodrigo Salas y Sandra Arrieta, del Tribunal Penal de Quepos, establecieron que la fiscala Grettel Rosales Hidalgo comenzara con el interrogatorio. Ella le consultó acerca de las cámaras que había en el alojamiento. Acá un extracto de las consultas acerca del tema:

Fiscala (F): – ¿Para el 2020, para la fecha de los hechos que se debaten, había cámaras en el hotel?

Harry Bodaan (HB): – Sí, pero no estaban funcionando.

F: – ¿Sabe por qué no funcionaban?

HB: – Por problemas de dinero

F: – ¿Desde hace cuánto no funcionaban las cámaras?

HB: – Teníamos solamente cinco o seis cámaras de baja calidad y poco a poco se fueron descomponiendo.

F: – ¿Cuándo dejaron de funcionar las cámaras?

HB: – No tengo idea, habría que consultar a la persona de mantenimiento.

***

La fiscala Rosales también le consultó acerca de los problemas eléctricos del hotel, la existencia de una planta y de la reunión social desarrollada en la noche o madrugada del crimen, en la que participaron Bodaan, su compañero sentimental, así como los otros dos sospechosos, un bailarín de apellidos Herrera Martínez y un administrador apellidado Miranda Izquierdo.

El hombre, de 72 años, aseguró que el día de los hechos no recuerda si los presentes estaban ebrios, aunque dijo que sí habían tomado licor, incluido él, quien ingirió media copa de vino y champagne en cantidad moderada, aunque inicialmente había dicho que no consumía licor.

También relató que en el hotel nunca se había registrado un hecho violento y que él usaba su celular, pero que por las noches lo dejaba cargando en una mesa de noche. Empero, contó que entre el 19 y 20 de julio el guarda del hotel le mandó un video que se veía muy rápido, pero que al parecer era de Herrera caminando y hablando “pachuco” por los pasillos.

Desde él lunes, al hablar del guarda, lo ha descrito como una persona “brocha”, pero buen trabajador y afirmó que aunque inicialmente compartía la habitación 21 con Herrera, decidió pasarse a la 23 porque ellos no se llevaban bien.

El empresario Harry Bodaan continuó con su declaración en el juicio por la muerte de la doctora María Luisa Cedeño. (Rafael Pacheco Granados)

Por otra parte, dijo que cuando se descubrió el asesinato él conversó, de manera personal, con Gabriela Araya Morera, hija del alcalde de San José, Johnny Araya Monge, acerca del hecho; no obstante, no ahondó en el diálogo, el cual afirmó que fue únicamente en persona, ya que no recordaba haberle enviado algún mensaje de texto.

Bodaan reconoció que aunque él tiene 27 años de vivir en Costa Rica, su español sigue siendo cortado y en ese español “pachuco” rindió la primera declaración ante la Fiscalía por el crimen de Cedeño.

El empresario confirmó que el hotel hizo una publicación en en Facebook lamentando los hechos, que se realizó luego de que su abogado lo autorizara. Agregó, ante consulta de Alfonso Ruiz Ugalde, abogado querellante que representa los intereses de la familia de la doctora Cedeño, que es muy posible que esa publicación también la hubiese visto Miranda, otro de los sospechosos.

Ruiz también le preguntó si en algún momento se había hecho algún tratamiento dental y Bodaan contó que previo al crimen se había hecho unos implantes.

Asimismo, contó que una anestesióloga que lo atendía a él y conocía a la especialista, lo llamó para saber si podía acudir al hotel y al llegar consultó si habían encontrado drogas y si Cedeño se había quitado la vida; sin embargo, él mencionó que para ese momento no tenía claridad de la dinámica de los hechos.

Finalmente, contó que días después del crimen un empleado del hotel, al que identificó como Diego, encontró una parte del vestido de baño de la fallecida y un anillo. La primera prenda estaba cerca de una pared de cemento y el anillo en el cuarto.

El abogado Alfonso Ruiz (de camisa blanca y corbata celeste) le plantea consultas a Harry Bodaan (camisa roja). (Rafael Pacheco Granados)

Atroz hallazgo Copiado!

María Luisa Cedeño Quesada, de 43 años y quien era jefa del Servicio de Anestesiología y Recuperación del Hospital Cima, en Escazú (San José), fue hallada sin vida en una habitación del hotel La Mansion Inn, en Manuel Antonio de Quepos, Puntarenas, donde se encontraba de vacaciones. Su cuerpo estaba envuelto en una cobija, ensangrentado y con varios golpes.

El hecho trascendió el 21 de julio del 2020, al día siguiente del crimen. Ese día quedó detenido un bailarín de apellidos Herrera Martínez, quien era empleado del hospedaje. Al momento del arresto, los policías le observaron rasguños en su cuerpo, uno de varios elementos claves para su captura.

Cinco días después fue aprehendido un administrador apellidado Miranda Izquierdo, quien se hospedaba en el hotel, y luego el empresario Harry Bodaan. A ellos dos se les vinculó por unos mordiscos que tenía la víctima. Sin embargo, tanto Erick Gatgens Gómez, defensor de Miranda, como Hugo Navas Vargas, representante del extranjero, han reiterado en diversas ocasiones que las pruebas contra sus clientes son insuficientes, por lo que están dispuestos a demostrar la inocencia de sus representados en el debate.

Empero, a inicios de setiembre, el fiscal Edgar Ramírez Villalobos dijo que la acusación es muy “sólida” y que a lo largo del contradictorio comprobarán que los tres hombres participaron en el homicidio.

La investigación del hecho se agrupa dentro de la causa 20–002345–0345–PE.