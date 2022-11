Caso de María Luisa Cedeño: Falta de acceso a prueba atrasa declaración de odontólogo forense

La falta de acceso a una transparencia de los moldes dentales que se le tomaron al administrador Luis Carlos Miranda Izquierdo, sospechoso de participar en el asesinato de María Luisa Cedeño Quesada, retrasó la declaración del odontólogo forense, José Manuel Fernández Chaves, la cual estaba prevista para este jueves 10 de noviembre.

El atraso ocurre porque la defensa de Miranda, conformada por Erick Gatgens Gómez y Ana Karolina Quirós Vaglio, pidió revisar la prueba antes de recibir al testigo, para poder realizarle las consultas que consideren pertinentes, tomando en cuenta que a su cliente es un mordisco el que lo mantiene vinculado con el proceso.

“Antes del inicio del debate hemos sido muy reiterativos con la Fiscalía y Juzgado Penal de que esa prueba es fundamental. (...) Esta prueba es clave para los dictámenes que emitió el odontólogo forense y no es sino hasta la semana pasada que llega y no la conocemos, entonces no podemos empezar el interrogatorio sin tener esa prueba a mano, el ánimo no es atrasar el proceso, somos los más interesados en que este perito declare, pero sin este material se generaría una situación de indefensión”, aseguró Gatgens.

Sobre este tema, Alfonso Ruiz Ugalde, abogado de la familia de María Luisa Cedeño, manifestó que ellos están de acuerdo en que esa prueba sea conocida por las partes con el fin de evitar que, a futuro, eso incida en una apelación o afectación del proceso. Además, reconoció que en varias ocasiones la defensa de Miranda ha pedido la incorporación de esta transparencias.

“La petición es válida, tenemos que ser objetivos y claros de que no es la primera vez que solicitan esta prueba, que fue admitida y se va a necesitar y no podemos validar un defecto a futuro que pueda dar al traste con todo el juicio”, afirmó.

Abogados se refieren a incorporación de prueba clave Defensor de Luis Carlos Miranda, y Alfonso Ruiz, abogado de la familia de María Luisa Cedeño, se refieren a incorporación de prueba clave en el debate.

Al finalizar la audiencia, las partes sostuvieron una conversación informal con el fin de establecer cuál era la mejor forma de hacer llegar a las partes copia de las transparencias, para que no se distorsionen.

Otro elemento que se tocó este jueves fue el de la apertura del teléfono de María Luisa Cedeño. Días atrás, Gatgens gestionó que, a partir de la declaración de uno de los analistas que participó en el contradictorio, se hiciera la gestión para que los datos se incorporaran como prueba. Sin embargo, la jueza Sandra Arrieta reveló que el jefe de la Sección de Delitos Informáticos de la Policía Judicial, Erick Lewis Hernández, dijo que en esta diligencia podría tardar de 0 a 22 años.

Gatgens dijo que hay una contradicción y eso les preocupa, mientras que Ruiz mencionó que si se ha llegado hasta esta fase del proceso sin este elemento, puede continuarse sin problema.

Además de Miranda, en este caso figuran como imputados el bailarín Teodoro Herrera Martínez y el empresario Harry Bodaan.

Se prevé que el juicio se reanude el próximo lunes a la 1:30 p. m., ya que de manera previa se había acordado que durante este viernes 11 de noviembre no hubiese audiencias por un compromiso de uno de los abogados.

Las partes conversan acerca de la mejor forma de obtener una transparencia que fue admitida como prueba para el juicio por el asesinato de la anestesióloga María Luisa Cedeño. (Foto: Eillyn Jiménez B.)

Atroz hallazgo Copiado!

María Luisa Cedeño Quesada, de 43 años y quien era jefa del Servicio de Anestesiología y Recuperación del Hospital Cima, en Escazú (San José), fue hallada sin vida en una habitación del hotel La Mansion Inn, en Manuel Antonio de Quepos, Puntarenas, donde se encontraba de vacaciones. Su cuerpo estaba envuelto en una cobija, ensangrentado y con varios golpes.

El hecho trascendió el 21 de julio del 2020, al día siguiente del crimen. Ese día quedó detenido Herrera Martínez, quien era empleado del hospedaje. Al momento del arresto, los policías le observaron rasguños en su cuerpo, uno de varios elementos claves para su captura.

Cinco días después fue aprehendido Miranda Izquierdo, quien se hospedaba en el hotel, y luego el empresario Harry Bodaan. A ellos dos se les vinculó por unos mordiscos que tenía la víctima. Sin embargo, tanto Erick Gatgens Gómez, defensor del administrador, como Hugo Navas Vargas, representante del extranjero, han reiterado en diversas ocasiones que las pruebas contra sus clientes son insuficientes, por lo que están dispuestos a demostrar la inocencia de sus representados en el debate.

Empero, a inicios de setiembre, el fiscal Edgar Ramírez Villalobos dijo que la acusación es muy “sólida” y que a lo largo del contradictorio comprobarán que los tres hombres participaron en el homicidio.

La investigación del hecho se agrupa dentro de la causa 20–002345–0345–PE.