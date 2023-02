Exministra de Salud graba altercado con motociclista

Joselyn Chacón Madrigal, exministra de Salud, grabó un video donde se observa el altercado que tuvo con un motociclista mientras transitaba en su carro por Circunvalación este martes, el cual también le provocó destrozos al vehículo Toyota que ella conducía.

“¡No!, ¿Qué le pasa?”, “¡No toque mi carro!”, “¿Qué le pasa?” le decía Chacón al sujeto mientras el hombre golpeaba el carro con una pieza metálica. “Voy a llamar a la Policía”, le dijo la médica al motociclista, quien hacía caso omiso de la situación e incluso la siguió por unos metros mientras ella trataba de avanzar en medio del congestionamiento.

La Nación ha intentado indagar qué fue lo que ocurrió, pero hasta el momento nadie sabe la causa del enfrentamiento.

El diputado Manuel Morales, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quien es amigo de Chacón, confirmó el incidente al diario La Teja.

“Estoy muy preocupado por el nivel de violencia que se ve en este video de un conductor a otra conductora. Es importante lograr tener inteligencia emocional, autocontrol, manejar emociones. Es necesario que los conductores tomen conciencia de la responsabilidad que representa estar detrás de un volante y controlar las emociones y el estrés de las presas.

“Ella se ve totalmente indefensa, lo único que la está cubriendo o protegiendo es el carro, ¿qué hubiera pasado si Joselyn no hubiera estado dentro del carro, la pudieron agredir físicamente y eso causa mucha preocupación, no por ella, sino por cualquier persona: mi mamá, mi hermana, quien sea, una amiga que esté manejando sola en carro, este nivel de violencia es inaceptable”, manifestó el legislador a la Teja.

La Nación le consultó a la legisladora Pilar Cisneros: “Ella me mandó un mensaje y está muy asustada, pero no he podido hablarle. Ahora que salga del Congreso la llamo”.

Por otro lado, la Policía de Tránsito dijo a La Nación que no ha ingresado ningún reporte formal al 911, “pero a la señora Chacón se le tomó declaración y se confeccionó una boleta por vandalismo contra la persona no identificada para los trámite de la póliza”.