Cada 16 horas muere una persona en accidentes de tránsito

En Semana Santa se reportaron cinco decesos en el Área Metropolitana. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La Policía de Tránsito reportó que al corte del 20 de abril de este año, se contabilizan 166 personas fallecidas en choques, vuelcos y atropellos, el equivalente a una víctima mortal cada 16 horas.

Las cifras son alarmantes si se considera que, al 20 de abril del 2021, ese cuerpo policial registraba 129 personas fallecidas in situ, lo que se traduce en 37 víctimas más este año, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, en Semana Santa Tránsito anunció 12 fallecidos por accidentes, la mayoría ocurrieron en la Gran Área Metropolitana con 5 casos, 7 de los fallecidos eran hombres y 5 mujeres. Pese a que se esperaba más tráfico y riesgo en zonas costeras, en Guanacaste hubo 4 fatalidades. El total del 2022 supera en tres a la cifra de Semana Santa del 2021, cuando hubo 9 muertos.

“Estos datos son bastante altos y muy preocupantes, estamos volviendo a escenarios prepandemia porque parece que la gente estaba deseando salir y por la desesperación es que se cometen estas imprudencias”, mencionó Alberto Barquero director de la Policía de Tránsito.

Resultado más alto en los últimos 21 años

A finales de marzo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que desde el 2001 no se reportaban cifras tan altas de muertes en carretera en el primer trimestre del año, en enero el reporte fue de 56 personas, febrero 45 y marzo cerró con 44 muertos en vías públicas.

En 2001 el reporte fue de 151 decesos en el primer trimestre de ese año, con 54, 51 y 46 muertes de enero a marzo, respectivamente.

“Hay un evidente crecimiento en el número de decesos en carretera, tanto respecto al primer trimestre del año pasado, como con referencia al mismo periodo del 2020, que sumó 98 fatalidades; pero lo más grave es acumular el segundo récord histórico negativo para un primer trimestre del año, porque eso nos indica no solo un incremento respecto a los dos años previos, sino que es el peor resultado de los últimos 21 años”.

Por su parte, Barquero indicó que pese a que la restricción vehicular sanitaria no nació con el objetivo de disminuir las muertes en carretera, sí tuvo un efecto positivo a la baja.

“Yo no me referiría a la restricción vehicular porque no nació por tránsito, ni para la seguridad vial, ni hay estudios en ese sentido, pero sí puedo asegurar que entre menos carros salgan menos gente choca, entonces eso obviamente benefició a la seguridad vial, tengo entendido que mientras hubo restricción vehicular, bajaron las atenciones médicas por accidentes y se debe a la menor circulación”.

Al 20 de abril se contabilizan 166 fallecidos en carretera por accidentes de tránsito. Foto Francisco Barrantes.

Velocidad: factor determinante en muertes

Según el reporte del MOPT, el exceso de velocidad es uno de los principales factores determinantes en los decesos registrados. Al 4 de abril se contabilizan 51 fallecidos por este motivo, lo que representaba un 35% de los 145 decesos registrados a ese momento.

Por otro lado, el informe también resalta 23 peatones fallecidos en sitio por presuntas imprudencias de ellos mismos. “La estadística de marzo nos sorprendió en este tema de los peatones, pues se registró una inusual suma de 10 peatones cuya muerte pudo ser por imprudencia propia; son demasiados para un mes, de ahí que pedimos prudencia”, analizó el funcionario.

Motocicleta vehículo mortal

Desde 2014 la Policía de Tránsito reportó que la motocicleta es el automotor donde más fallecen personas, según las estadísticas, el 50% de las muertes in situ son de personas en motocicleta, marzo cerró con 25 muertos en moto, el 57% del total de ese mes.

El pasado martes, un presunto irrespeto a una señal de alto habría provocado la muerte de un motociclista en Ciudad Quesada, San Carlos, en el automotor viajaba también la esposa del sujeto, quien resultó herida y fue trasladada al hospital de la localidad en condición estable. La pareja viajaba en una motocicleta de marca Yamaha y en un cruce colisionaron contra la parte trasera de un tráiler.

La Policía de Tránsito informó que inicialmente todo apunta a que el motociclista irrespetó la señal de alto y eso provocó el accidente. El percance ocurrió poco antes de las 4 p. m. en el barrio San Martín de Ciudad Quesada, 200 metros oeste del Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Al cierre de marzo 11 personas murieron en automóviles , y hubo 8 más que viajaban en bicicleta.

Según el MOPT se reportan 30 casos por presuntas imprudencias del conductor. Foto Andrés Garita.

