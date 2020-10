Estamos en un momento en el que no sabemos qué va a pasar, cómo será el futuro. Nos hacemos preguntas como ¿de qué manera nos afectará la recesión? ¿Cuándo retomaremos la normalidad? ¿Cuándo volverán los niños a clases? ¿Cuándo podré encontrar trabajo nuevamente o recuperar mis ingresos? ¿Cuándo me podré reunir con mis padres sin tener miedo? Las parejas se sienten acorraladas, limitadas, apretadas. Y como si fuera poco el estrés que provoca el encierro, salir también es estresante: hay que usar mascarilla, anteojos, estar a distancia de dos metros, no llevarse las manos a la cara... ¡qué estrés no poder salir de casa y qué estrés salir de ella!, acota Paola Ceruti, psicóloga, coach de parejas y directora del proyecto Amar no Basta.