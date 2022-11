Colegio de Profesionales en Psicología lanza campaña para ayudar a costarricenses a resolver conflictos psicológicos

El Colegio de Profesionales en Psicología ha lanzado una nueva campaña para ayudar a la ciudadanía costarricense a conseguir los recursos psicológicos que necesiten.

La campaña está conformada por cuatro componentes:

· Un directorio de 250 profesionales, accesible en psicologiaaunclic.cr

· Mensajes en formato digital

· Una lista de mitos y verdades sobre la salud mental y la psicología

· La línea telefónica “Aquí estoy” (2272-3774), para atención de urgencias psicológicas y emocionales

El horario de atención de la línea es de lunes a viernes de 1pm – 10pm y sábados de 9am – 4pm.

“En el Colegio de Profesionales en Psicología queremos apoyar a las personas que sienten que algo anda mal en su vida, pero que por falta de fuerzas, temor, prejuicios o estereotipos no se atreven a hablar de lo que les está pasando. También queremos apoyar a nuestras y nuestros agremiados ante la competencia desleal de falsos especialistas. Con la campaña, la página y la línea telefónica, todos servicios gratuitos, esperamos contribuir a generar bienestar en las familias, las comunidades y el país en general”, comenta Dr. Ángelo Argüello Castro, presidente del CPPCR.

La salud mental en nuestro país

“En este colegio ya hemos analizado lo que pasa con la violencia y el bullying en centros educativos, con el suicidio, con los trastornos de la conducta alimentaria. También hay estadísticas múltiples sobre afecciones como Alzheimer, demencia, depresión. Sin embargo, en este colegio estamos comprometidos con la prevención, con el autocontrol, con el disfrute de la vida, con entender a cada persona, por medio de diagnósticos profesionales. Si a la gente le duele la cabeza, busca un médico general. Si le duele una muela, busca un dentista. Si la gente tiene un problema que supera sus fuerzas, debe buscar ayuda psicológica”, agrega Argüello Castro.

Según las estadísticas del Ministerio de Salud, este año han sido los menores de edad los que han sido más afectados por la depresión. Puntarenas, seguida por San José y Cartago, es la provincia con la tasa más alta de intentos de suicidio.

“Tenemos experiencia acumulada a lo largo de décadas, que demuestra que, para fechas especiales como Navidad, fin y principio de año, hay personas que experimentan el ‘síndrome Navidad sin ti’, que consiste en sentir soledad, ya sea porque no se tiene pareja, porque la familia ya no está o porque no siente compatibilidad con personas a su alrededor. Esto genera depresión y, en algunos casos, hasta la muerte”, menciona Marianella Monge Fallas, coordinadora del Centro de Apoyo Psicológico Primario del CPPCR.