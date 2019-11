A mi vida el mar llegó temprano. Lo oí sin verlo y muy lejos de la arena y de los cangrejos ermitaños. Hacía olas dentro de una concha pequeña que me dio mi madre. Me la llevé al oído y escuché con atención cómo se movía un rumor suave y libre que aún encuentro cuando me siento, descalzo, a la sombra de un papaturro o un almendro.