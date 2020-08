“Estaban contando mi historia sobre Ted Bundy, y nunca me habían contactado”, dijo Kendall a Vanity Fair. Kendall puso el asunto en manos de sus abogados y trató de pasar página, como lo había hecho varias veces antes, cada vez que la cultura pop volvía su mirada obsesiva a Bundy. Ella pensó: Oh, no, aquí vamos de nuevo, y regresó a la terapia. “Sabía que iba a ser difícil”, dijo. “Estaba horrorizada de que esto volviera a comenzar”.