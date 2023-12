¿Se acuerda de Dani León? El niño del milagro ya se graduó del colegio y lo hizo con honores

Dani León y su familia están viviendo un momento muy feliz y preparándose para una nueva etapa. Su mamá, Zaida Calvo, mira atrás y se conmueve al ver cumplido un sueño que llegó a pensar que sería imposible. El joven, al que toda Costa Rica conoció hace 7 años cuando se buscaba $1 millón para hacerle un trasplante de médula ósea que no era posible en Costa Rica, ya se graduó del colegio y tiene la mirada puesta en la universidad.

Dani León se graduó del colegio y ya tiene la mirada puesta en la universidad. Foto: Facebook Team Dani

Recordemos la historia de Dani: él nació con Aplasia pura de la serie roja, una enfermedad que le producía una anemia severa que traía muchísimas más complicaciones de las que su nombre puede hacer suponer y dos de las tres opciones que tenía para salvar su vida eran inviables. El trasplante de médula no podía ser ni de su hermano Kendall, ni de sus papás Zaida Calvo y Alexánder León. La única opción que había para él (un procedimiento con un donador idéntico no relacionado, es decir, un donador de un banco de médula ósea) costaba $1 millón y la garantía de alcanzar su salud no era certera, pero había que intentarlo.

Se logró y hoy, a sus 17 años, está alcanzando todo lo que de niño anheló. Aun en sus tiempos más complejos de enfermedad, Dani nunca dejó de estudiar.

Fue su mamá quien compartió la noticia en la página de Facebook del Team Dani, la noche de este 11 de diciembre.

“Hoy fue un día extraordinario, Dani se graduó del colegio y fueron tantas emociones juntas. Y no solo eso, fue elegido para dar el discurso de motivación, y al final se le dio un reconocimiento por excelencia académica, ya que fue el mejor promedio en las pruebas estandarizadas nacionales (bachi)”, escribió la madre.

Dani León junto a sus orgullosos padres: Zaida Calvo y Alexánder León. Foto: Facebook Team Dani

Notablemente orgullosa, Calvo recordó cómo durante la semana de exámenes Dani estuvo enfermo y, aun así, “Dios le dio una fortaleza extraordinaria”.

Debido a que obtuvo las mejores calificaciones de su generación, a Dani le correspondió dar el discurso durante el acto. En este momento, su mamá narra que no escuchó algunas de sus palabras porque a su mente llegaban como flachazos de aquellas imágenes de cuando él era un niño enfrentando la enfermedad y ella creía que no se levantaría más de la cama.

“Verlo ahí fue más de lo que alguna vez me permití soñar...”, expresó la madre, quien pidió oraciones, pues contó que debido a una situación, ocurrida el día del examen de admisión de la Universidad de Costa Rica, él no consiguió entrar a microbiología, la carrera que quiere estudiar.

“Les pido me acompañen a felicitar a Daniel León y a orar por su futuro”, añadió.

El discurso de Dani León

Horas más tarde, doña Zaida compartió un video en el que aparece Dani ofreciendo su discurso.

“Ha sido un camino difícil para todos los presentes. No puedo empezar sin decir gracias a las personas aquí presentes, a todos nuestros familiares, amigos. (...) Creo que no puedo agradecer más haber estado acá en esta trayectoria de 11 años. Gracias por el apoyo, la confianza, por creer en nosotros. Estoy muy feliz de verlos a todos acá”, dijo Dani, quien a su corta edad se aferró a imposibles y consiguió convertirse en un milagro.

El próximo 20 de diciembre, Dani celebra los 18 años de su primera vida. Su otra fecha de festejo es cada 17 de agosto, pues ese día del 2017 le hicieron su trasplante de médula ósea y se le abrió un camino lleno de sueños y oportunidades que hoy está abrazando.