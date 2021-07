“Dios ha sido demasiado bueno en todos los aspectos. A veces a uno algo no le sale o con esto del covid y todo lo que ha traído. Pero yo siempre vuelvo a ver a Daniel y caigo en cuenta de que eso no es nada. Eso me aterriza un poquito. A veces nos dejamos llevar por cosas de todos los días y nos estresamos y al final son realmente tonteras. Fueron muchos años los que él estuvo enfermo, somos de fe y creíamos en el milagro. Pero yo no pensaba en lo que él fuera a hacer de grande. Ya ahora sí lo visualizo. Sé que tiene una vida por delante. Es súper inteligente”, detalla la madre.