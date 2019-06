“El primer día entré en la cocina y aquello era caótico porque no sabía ni entendía nada de lo que estaba pasando. Estaba perdidísimo, era una locura. Por decisión mía me puse a lavar platos, no habían pasado 20 minutos que estaba en eso cuando don Claudio me haló de la gabacha y me dijo que ahí yo era cocinero y me puso a picar cebolla y pelar naranjas. Ese día me quemé, me corté… me pasó de todo”.