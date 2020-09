Se realizaron actividades grupales con esparcimiento por medios virtuales, cuando se puede realizan visitas a las estaciones de trabajo cumpliendo estrictas medidas de protocolos de salud. “También realizamos abordajes de manera más personal cuando son necesarios. Trabajamos en la gestión de las emociones, el empoderamiento y el manejo del tiempo. Las atenciones crónicas son las menos porque son una demanda muy específica, muchos compañeros no llegan a esa atención porque tienen tanto que hacer que es difícil atenderlos; no es que no lo quieran o no lo necesiten, pero cada situación cambia según el caso”, agregó el doctor Villalobos.