Ahora bien, acá hay que ser claros: no todo es como aparece ser en las fotos de los influencers, y el campo en cuestión podría no estar a la altura de sus expectativas (a mí me pasó), pero a eso iremos luego. El sitio dispone de cuatro componentes principales: un área de picnic con algunos ranchos; senderos que se adentran en la montaña, zona de campamento, y el ya mencionado campo de flores.