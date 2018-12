A nueves meses de la separación de los niños, sus padres resaltan que cada día hay un avance. Evelyn cuenta que sus hijos no tienen diagnóstico luego de la cirugía, no se puede decir aún si padecen parálisis u otra condición. Cada mañana son alzados y abrazados. Los pequeños aún no caminan, debido a que han estado toda su vida acostados, y algunos músculos de su cuerpo no se han fortalecido. Los avances llegan con el alba y a cada uno de ellos se aferran los dedicados papás. “Ezequiel quedó hipertenso. Pero eso no es nada. Los dos tienen el cerebro un poco inflamado por los cortes que les hicieron, pero van poco a poco. La pediatra dice que no se les puede dar diagnóstico. Todo lo van cambiando”, cuenta la madre.