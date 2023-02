Perezosos de Costa Rica: Los tiernos a los que no les urge nada

Si existe un ser vivo que puede alardear de su paciencia, ese es el perezoso.

Mientras el mundo va cada vez más rápido, como si todo precisara, estos animales van por la vida colgando de las ramas leeeentamente. No les urge ni siquiera alcanzar las hojas para comer o bajar rápido desde la copa de un árbol para hacer sus necesidades… toma su tiempo para todo.

En Costa Rica se pueden encontrar perezosos en todo el país, principalmente en los bosques tropicales lluviosos. (Alonso Tenorio)

Existe un motivo por el que los perezosos le piden permiso a una pata para mover la otra. De acuerdo con Bernal Rodríguez Herrera, director del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ecología Tropical de la Universidad Costa Rica (UCR), este animal es lento principalmente por su alimentación.

“El perezoso tiene un metabolismo muy lento. Se alimenta principalmente de hojas, es decir, es una alimentación que, por así decirlo, no genera mucha energía, porque el componente principal de las plantas es la celulosa y poder sacar energía de la celulosa es difícil”, explica el especialista.

Los perezosos se alimentan de muchas variedades de hojas, especialmente de hojas tiernas y hojas de guarumo. Incluso, el biólogo asegura que algunas veces estos animales también comen flores.

Lo cierto es que hasta para comer son muy lentos (no por nada su nombre). Mastican las hojas con tranquilidad mientras pareciera que sonríen, lo que ayuda a que se les asocie con ternura.

“Yo creo que la gente percibe en el perezoso esa sensación de tranquilidad, de inofensividad y de ternura. Pero si ya uno se pone a observarlo con más cuidado, es un animal muy extraño: que se alimente de hojas, que sea arborícola, que sea tan lento… Es un animal misterioso”, afirma Rodríguez.

Un ecosistema Copiado!

Como los perezosos tienen un organismo tan lento, lo que comen puede durar semanas en el tracto digestivo. Por ello bajan al suelo no mucho más de una vez a la semana a defecar.

Curiosamente, ese acto da vida a otros seres vivos, que a su vez inciden en que que el pelaje de estos mamíferos tenga ese tono verduzco tan particular.

El color verduzco de los perezosos se debe a las algas que se encuentran en su cuerpo, este les permite camuflarse de los depredadores. (Alonso Tenorio)

“El color verduzco es producto de que hay muchas algas en el pelaje y de esas algas se alimentan un montón de polillas, que son unas mariposas nocturnas que viven entre el pelo del perezoso. Entonces, cuando el perezoso baja a defecar bajan también las polillas y ponen sus huevos en el excremento del perezoso”, detalla el biólogo.

Es decir, las larvas de las polillas se alimentan del excremento del perezoso y cuando están adultas suben a las copas de los árboles a buscar al animal para vivir dentro de su pelaje.

Además, si bien los perezosos se alimentan de hojas, también lo hacen de las algas que tiene su propio pelaje producto de las polillas.

“Se han encontrado algas en el tracto digestivo del perezoso, eso quiere decir que también se come las algas. Él también necesita estar comiendo bastante, porque si no, no funciona, por lo que cuesta obtener energía en las hojas”, añade el experto de la UCR.

Los perezosos de Costa Rica Existen dos especies en el país: de dos dedos y de tres dedos FUENTE: Bernal Rodríguez (UCR), Kimberly Herrera || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

Sin embargo, ese color verduzco derivado de las algas también es muy favorable para este animal, pues le ayuda a camuflarse y evitar la depredación. Se torna un “poco invisible” en las copas de los árboles.

Por ello, más allá de ser un simple animal tierno, el perezoso da vida a todo un ecosistema en el que varias especies interactúan a partir de su excremento, su alimentación y su pelaje.

“Es, por decirlo de alguna manera, un universo en sí: tiene polillas, tiene escarabajos, tiene hongos y tiene algas. Entonces, cuando él se está desplazando es un planeta. En su ciclo hay todo un proceso de la agricultura”, comenta Rodríguez.

De allí que la recomendación de los especialistas siempre sea no tocarlos, incluso cuando están tratando de cruzar por una carretera. Para los expertos, en estos casos la mejor solución es extenderles una rama para que ellos puedan guindarse y así moverlos de un sector a otro.

De todas formas, la regla siempre ha sido que la gente no toque la fauna silvestre, pero el ser humano no siempre atiende ese llamado y más aún cuando se trata de un animal que para muchas personas es sinónimo con ternura.

Los perezosos son percibidos por el ser humano como animales tiernos por su pelaje, su gesto similar a una sonrisa y su tranquilidad. (Cortesía)

“Yo entiendo que alguien lo agarre por la espalda y lo mueva, pero lo ideal es que nosotros no manipulemos ningún tipo de fauna silvestre. No solo porque la gente se pueda enfermar, sino porque también la vida silvestre se puede enfermar con todas las cosas que nosotros tenemos, como virus y bacterias”, añadió el científico.

Y es que aunque los perezosos sean “inofensivos” al ser arborícolas tienen garras filosas que podrían terminar lastimando a alguna persona imprudente.

Además, en momentos en los que se sientan en peligro, estos animales pueden utilizar las garras como un mecanismo de defensa.

“No son peligrosos, ni agresivos, si uno pasa a la par de un perezoso él no va a atacar. Por supuesto, que si usted quiere manipularlo, pues él se va a estresar y posiblemente se tratará de defender, pero no son violentos. Además ellos al comer hojas, no son depredadores, pues no son carnívoros y no representan un peligro para el ser humano, siempre y cuando mantengamos las distancias”, insiste Rodríguez.

De dos y tres dedos Copiado!

En Costa Rica se pueden encontrar perezosos en todo el país (menos en las tierras muy altas). Sin embargo, se ven con más frecuencia en los bosques tropicales lluviosos.

Aunque en otras zonas de América existen muchas especies, en nuestro país las predominantes son los perezosos de dos y tres dedos.

¿Cómo diferenciarlos?

El de tres dedos es el que sonríe siempre y los machos tienen en su lomo una mancha amarilla. En tanto, el de dos dedos es una especie más grande.

El perezoso de dos dedos es más activo en la noche. y se desplaza más, se mueve más.

Las diferencias también se pueden notar en la gestación, la forma en que cuidan a su cría y los años que pueden llegar a vivir.

Por ejemplo, la gestación de una perezosa de tres dedos dura seis meses y el bebé se queda con la mamá por aproximadamente cinco meses, hasta ser independiente. Esta especie puede vivir entre 20 y 30 años en libertad.

Aunque los perezosos son animales tranquilos, la recomendación de los expertos es no tocarlos pues se pueden estresar y defenderse con sus garras, que son muy filosas. (Alonso Tenorio)

En el caso del perezoso de dos dedos la gestación dura 12 meses. El bebé se mantiene con la mamá más o menos dos años y puede vivir unos 30 años en libertad.

“Algo curioso es que en esos períodos en los que está la mamá con el bebé, se silban entre sí; es como que la mamá llama al bebé y el bebé está ahí pendiente y le responde”, detalla el biólogo.

Otro momento en el que producen silbidos es en época reproductiva, cuando están con sus parejas.

De hecho la época de apareamiento y cuando recién tienen su cría son las únicas en las que los perezosos no están solos. Fuera de esas etapas se trata de animales solitarios, es decir, no conviven en manada.

En cautiverio Copiado!

Ollie quedó huérfano; Tonka y Ash fueron abandonados, y a la mamá de Zeus Mazoo unos perros la atacaron y ella huyó dentro del bosque, dejando abandonada a su cría.

Estos cuatro perezosos pudieron haber tenido una vida como la de la mayoría de su especie. Sin embargo, nunca se acostumbraron a su hábitat natural, en las copas de los árboles y siendo independientes y por ello hoy viven en cautiverio.

Al quedar sin una figura materna, no desarrollaron las habilidades y condiciones para sobrevivir por sí mismos en su entorno y ahora necesitan de asistencia humana.

Existen varias reservas o santuarios en el país que se encargan de cuidar a los perezosos que no tienen la capacidad de supervivencia. Allí se les cuida, se curan, se rehabilitan y posteriormente se liberan. Sin embargo, hay algunos que no terminan desarrollando las habilidades necesarias para volver a ser libres.

En Costa Rica existen dos tipos de perezosos: de dos dedos y de tres tres. (Alonso Tenorio)

En este caso, los cuatro perezosos se encuentran en la reserva del Rainforest Adventures (RFA), cerca del Parque Nacional Braulio Carrillo, en la ruta 32, donde se cuida los animales que fueron rescatados por el santuario de perezosos, en Limón.

“Cuando son abandonados se llevan al centro de rescate y ahí se les da el apoyo y la asistencia para que crezcan, pero cuando son huérfanos, son los seres humanos quienes tratan de ayudarles. Hay unos que nunca aprenden esas habilidades entonces viven el resto de su vida en cautiverio y se le da la mejor calidad de vida”, detalla Marvin Esquivel Arrieta, guía naturalista.

Los cuatro son perezosos de dos dedos, machos y llegaron al sitio a finales del 2022.

Explica que la veterinaria llega frecuentemente a revisarlos, se limpia el sitio en el que se encuentran y se les da una alimentación sana que incluye zanahoria, plantas silvestre y vainicas, entre otros.

El espacio es abierto, tiene troncos para que los perezosos se puedan mover y una división para que la gente no los pueda tocar.

Imagen ante el mundo Copiado!

Esa sonrisa amigable y esa paciencia única han hecho que los perezosos se conviertan en uno de los animales favoritos en Costa rica de los turistas extranjeros, quienes visitan parques nacionales y reservas con la esperanza de ver a través de sus binoculares uno de estos animales colgando de las ramas, comiendo una hoja, durmiendo o sonriendo.

De acuerdo con Carolina Trejos, directora de mercadeo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la ternura del perezoso ha conquistado a los turistas que más le interesan al país y asegura que incluso a nivel internacional ya se asocia a este animal con Costa Rica.

La aerolínea estadounidense Frontier utilizó la imagen de un perezoso de dos dedos en el diseño de la cola de uno de sus aviones. (Cortesía ICT)

“Son, por decirlo así, embajadores de las bellezas naturales de Costa Rica. Son un gran atractivo para los turistas nacionales e internacionales (...). El perezoso es un animal que refleja tranquilidad y paz, algo que representa la esencia del Pura Vida y el turismo de bienestar de nuestro país”, dice Trejos.

Según detalla la funcionaria, el éxito en utilizar la imagen del perezoso para atraer turistas ha sido tal que, en junio del 2022, la aerolínea estadounidense Frontier Airlines seleccionó al de dos dedos como “el animal en peligro de extinción que embellecería uno de los nuevos aviones de su flotilla, con el objetivo de brindar un mensaje de conservación y promover a Costa Rica de una manera singular y creativa como un destino sostenible de amplia biodiversidad”.

Además, ha estado presente en imágenes de audiovisuales, así como en fotos de enorme formato que han decorado los stands de ferias internacionales y vallas publicitarias alrededor el mundo.

“El país ha asumido un compromiso con el cuido ambiental y la sostenibilidad y a respetar el hábitat de los perezosos, un referente internacional de protección animal, y ese mensaje lo hemos transmitido en nuestros mercados prioritarios”, asegura Trejos.

Y es que la imagen del perezoso tiene tal repercusión que el mismísimo Barack Obama narra en el primer episodio de la serie Our Great National Parks, la forma en que viven estos animales en nuestro país. Para ello, la producción de Netflix viajó al Parque Nacional Manuel Antonio.

Esta narración incluso le valió un Emmy al expresidente de Estados Unidos.

De hecho, la importancia para el país deestas simpáticas criaturas es tal que el 24 de agosto del 2021, el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la Ley 10.007, que declaraba al perezoso de dos dedos (Choleopus Hoffman) y al perezoso de tres dedos (Barypus Variegatus) como símbolos nacionales.

La digestión de los perezosos puede extenderse hasta por varias semanas. De allí que bajan al suelo muy pocas veces al mes a defecar. (Cortesía)

De esta forma, este animal se convirtió en el cuarto símbolo nacional de la fauna costarricense, junto al yigüirro, el venado cola blanca y el manatí.

“Su imagen ha significado una dinámica económica y cultural para el país que ningún otro símbolo nacional ha podido tener. Sus características físicas, que remiten a la ternura y suavidad, combinadas con su comportamiento pacífico y tranquilo, facilitan la empatía de las personas con este animal. Esta capacidad de generar un vínculo afectivo con los perezosos es una gran oportunidad para concientizar y fomentar la protección de su hábitat, los bosques tropicales, y así también proteger una enorme variedad de especies de flora y fauna”, decía la exdiputada Yorleny León en el proyecto de ley que llevó hasta la Asamblea Legislativa.

Con la ley ya en vigencia, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) debe velar por la conservación y protección del hábitat natural de esta especie. Además, definir los lugares prioritarios para la conectividad de perezosos, así como también sus amenazas y el estado genético de las poblaciones.

Cuando se encuentran perezosos en la carretera, los expertos recomiendan extenderles una rama para que se cuelguen de ella y así no tocarlos. (Cortesía)

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) debe regular los límites de velocidad en las cercanías de sitios identificados como sensibles para el libre movimiento de perezosos. Además, definir la lista de zonas de mayor impacto en atropellamientos de perezosos y otras especies de vida silvestre.

Por otro lado, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) debe implementar medidas para reducir las electrocuciones en tendidos eléctricos.

Lo cierto es que la legislación protege desde hace más de un año la conservación del perezoso, el animal que nos recuerda que la vida se puede llevar de una forma más pausada y siempre con una sonrisa amable.