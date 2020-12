Pero no fue sino hasta el último año de esa década que sucedió el milagro. Cuenta la leyenda que un estudiante estadounidense de intercambio en Suecia compró un casete de Look Sharp y se lo llevó para Minneapolis. Ahí decidió compartirlo con un DJ de una emisora local y a este le gustó tanto el sonido del dúo que comenzó a programar el sencillo The Look diariamente.