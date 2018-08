Margarita fue atendida en la unidad de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios. Sentada en la sección de pacientes radiados de la sala de espera, esta mujer aguardaba, el lunes 18 de junio, para que la llamaran por segunda vez: hacía un par de horas le habían realizado el diagnóstico de pulmón y quedaba pendiente el de ovario. “Ya me inyectaron el material radioactivo y no se sintió nada diferente en el cuerpo. Aquí me he sentido muy bien, sé que este es un método que va a permitirme conocer más rápido qué me está pasando”, contó .