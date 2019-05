“Recuerdo cuando un señor nos dijo en una emergencia que después de la Virgen de Los Ángeles estábamos nosotros. Eso conmueve mucho”, dice Yuya nuevamente con voz queda. “Hay otras personas que la agarran en contra de uno, que se quejan y dicen que no actuamos. Nunca faltan... Por ejemplo, nosotros tenemos la norma de no actuar de noche porque debemos cuidar a nuestros bomberos. Nosotros no queremos que se quemen mil hectáreas, pero menos queremos que se muera uno de nuestros muchachos. La gente también tiene que entender eso”.