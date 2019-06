Dirigida por una de las más prometedoras cineastas estadounidenses del momento, Ava DuVernay, la miniserie When They See Us arranca con las historias cotidianas de Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Korey Wise, todos de 15 años –excepto por Korey, quien recién había cumplido 16–, todos provenientes de familias pobres y quienes empezaban a mirar cómo se las arreglarían para salir adelante en medio de las condiciones adversas consabidas en el ambiente en que se criaron.