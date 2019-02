El cineasta francés, entonces, retomó la historia y fue así como lanzó The Staircase 2. The Last Chance, 2013. Luego en asocio con la gigante Netflix, actualizan la saga con tres capítulos que muestran las insólitas situaciones que Peterson y su familia (hijos y nietos), han vivido desde el día que todo comenzó y que ya, por sí sola, era una desgracia mayor: la muerte de la adorada madre de los cinco hijos de la familia, dos hombres y tres mujeres… explicar el intrincado vínculo entre los padres y los hijos ya plantea desde el arranque un alto grado de atención para que el espectador no se pierda, pero la serie está tan bien realizada que, pese a la complejidad de todo, todo se va comprendiendo a la perfección.