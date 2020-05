“Ese trajín de la vida docente antes me provocaba mucha ansiedad y ganas de comer mucho. En las noches la ansiedad era tremenda, siempre pasaba buscando qué comer; en las tardes después de salir del colegio lo primero que hacía era buscar el cafecito con la repostería que me encantaba y todo eso me fue provocando un aumento de peso. Hasta que fui a una cita de control y el médico me dijo que me tenía que mandar la metformina porque estaba prediabética. Fue cuando asumí el compromiso de hacer algo por mi salud”, asegura la brumosa de 54 años.