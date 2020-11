“Yo me deshice en nervios, mientras mi chiquito estaba como despegado del suelo... ¿Willy entrando a la cancha con sus héroes? Ricardo me tranquilizó, él se encargó de todo y no sé si fue desde ese día, pero ya cuando Willy empezó a ser conocido y querido por los muchachos. Ricardo lo ingresó a la cancha, se lo dio a Erick Lonis de la mano... Erick me dijo ‘Doña Yolanda, usted esté tranquila. Ahorita se lo regreso’. Entonces se lo llevaba de la mano, lo ponía en línea para la foto y antes de empezar el partido él, siendo el capitán y todo, me traía a mi muchacho de vuelta y me lo entregaba en la mano. Y siempre le decía unas frases lindísimas que lo motivaban mucho... ¡si usted le hubiera visto la cara a esa criatura!”.