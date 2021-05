“De una vez yo recibo la orden de confinamiento por haber estado en contacto con ella y me aíslo de mi esposa y de mi hija en la habitación matrimonial, para no tener que cruzarme con ellas en la casa. No se me olvida que en esos primeros días Camila entraba a trabajar en un call center y tenía como una tos, entonces yo le dije que no fuera, aunque perdiera el trabajo por no ir en los primeros días, porque tenía que irse a hacer la prueba pero mientras salían los exámenes, si daba positivo había riesgo de que contagiara a sus nuevos compañeros. Lo más irónico es que tanto ella como Sissi tuvieron contacto conmigo antes del confinamiento y, cuando ya salí yo positivo, increíblemente ellas dos dieron negativo... por eso te digo que esta enfermedad es como el Hombre Invisible, literalmente uno no sabe de dónde viene ni contra quién”.