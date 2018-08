André Robles cautivó con sus interpretaciones en violín. Él es costarricense pero estudia en Alemania y en sus vacaciones en el país accedió a serenatear a las reclusas. En esta imagen está interpretando la pieza 'Somewhere over the Rainbow', del filme 'El Mago de Oz', a una reclusa que nunca había escuchado cómo sonaba un violín. Fotografía: Diana Méndez.