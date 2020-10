– (Risas) Ah sí, a mí no me gusta mentir, y siempre trato de que las relaciones, si se terminan, sea en buenos términos. Aunque bueno no siempre se puede, hace un tiempo tuve que pegar carrera porque me vine para Costa Rica y la novia con la que vivía allá en aquel momento, se puso celosísima e intensa y cuál fue mi sorpresa cuando voy viendo en Instagram las fotos de todas mis cosas ¡hasta mi ropa, zapatos! Todo con el rótulo de yard sale (venta de garaje)… y no me atendía las llamadas, viera qué desesperación, tuve que hacer una trama, empecé a poner fotos mías en Instagram posando aquí en Costa Rica, mientras tanto compré un boleto soplado y cogí el primer vuelo que pude ¡viera qué angustia! No, diay, ya cuando llegué había llamado a alguna gente conocida para que me acompañaran a la casa, me daba miedo que dijera que yo la iba a agredir o algo así, por dicha, aparte de la sorpresa que se llevó cuando me vio ahí, el asunto no pasó a más, yo inmediatamente recogí todas mis cosas y me fui. ¡Terrible ese cuento!