Bryan Ganoza se muda a México para perseguir su sueño de actuar

Una frase dice que el que no arriesga no gana y eso es lo que hará Bryan Ganoza , modelo y presentador de las transmisiones de Toros Repretel. Este 2014, él se propuso salir de Costa Rica para perseguir su gran sueño: actuar; para ello, hará estudios en interpretación.

Cambio. Bryan Ganoza no le teme ir a buscar una nueva vida. Luis Navarro (Luis Navarro)

El joven, conocido por su paso por el programa Combate , tomó la decisión de mudarse a México este año. En 12 días, él viajará a la capital de ese país para vivir allá. Luego de una visita que hizo en diciembre y efectuar algunas audiciones, Ganoza hará un segundo viaje para intentar aplicar a una beca de estudios en actuación.

“Estuve dos semanas en diciembre para conocer dos empresas de televisión fuertes allá. Quedé muy complacido de la experiencia y ahora vamos a probar suerte a ver qué pasa. Hice un par de audiciones, llevé portafolios y videos, y me sorprendí por la reacción que ocasioné durante mi visita. El trato de los mexicanos hacia mí fue muy cordial. Hay un par de proyectos, pero nada seguro; necesito estar en México para ver si se logran amarrar, por eso me voy”, dijo Ganoza .

Aunque dijo que prefiere guardarse los nombres de las televisoras que visitó, añadió que eran las más conocidas en México.

El presentador de las recién finalizadas corridas de toros en el 6 va tan en serio, que ya se despojó de algunas de sus pertenencias.

“Entregué el apartamento donde vivía, vendí algunos tiliches y el 21 de enero viajo. Si se me abre una oportunidad, debo ir a tomarla. Es ir a probar suerte; es un proceso, pero, en lo que sí estoy decidido, es que no me voy para regresar al mes siguiente; el plan es quedarme al menos un año. México es una cuna en actuación. Tuve la oportunidad de estar en la fiesta de TV y Novelas y es otro mundo; el espectáculo ahí es gigante. Voy de forma humilde con mucha hambre de triunfar”, explicó el modelo de 26 años.

El oriundo de Moravia comentó que ya finalizó contrato con el 6 (el 5 de enero) una vez finalizada la cobertura de los toros en Repretel, por lo que se animó a dar un paso más osado en la televisión.

Contra el mal de patria. El conocido modelo y quien ha laborado tanto en Repretel como en Teletica detalló que tiene muy claro que va a una de las capitales más pobladas del mundo y que debe aprender a adaptarse.

“Ya renté allá apartamento y toda la historia; tengo un par de amigos, no muchos, que me dieron algunos consejos para adaptarme a la Ciudad de México”.

”Con el mal de patria, es cierto, será difícil. Soy muy apegado a mi familia y amigos, pero hay que hacer sacrificios para poder crecer. La televisión es algo que me apasiona muchísimo. Los primeros tres meses serán duros, pero es un nuevo reto en mi vida y tengo la fe en Dios que todo saldrá bien”, aseveró.

Ganoza agradeció a Repretel y al público que le manifestó su cariño. “Tengo una nostalgia increíble; los toros es algo que me encanta y me gustaría seguir”, finalizó.