“Yo no conocía la Penitenciaría (a lo interno) y cuando uno pasaba por la calle ni siquiera quería voltear a ver del horror que le daba a uno ver a ese lugar. Pero yo me quedé con la idea y quería ver qué me encontraba y en el momento en el que yo subí la cuesta y miré aquel castillo simple y sencillamente a mí se me iluminó la mirada”, relata.