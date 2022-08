Yirlany Hernández: Ver los huesos de la rodilla moverse dolió tanto como perderse el Mundial

Yirlany Hernández confiesa que ha pasado un poco triste por la lesión que la dejó fuera del Mundial, pero asegura que saldrá adelante. (Prensa Fedefútbol)

Yirlany Hernández estaba en una butaca del Estadio Nacional, siguiendo cada una de las acciones de la Selección Femenina Sub-20 en el Mundial que se juega en casa. Y seguirá haciéndose presente a cada partido de Costa Rica.

Veía a sus compañeras en la cancha y ella trataba de empujarlas. Inclusive, celebró el gol de Alexandra Pinell contra Australia como si hubiese sido de suyo, sin imaginar que la capitana le dedicaría la anotación al finalizar ese juego que marcó el estreno de las anfitrionas en el Mundial Sub-20 Femenino que se juega en Costa Rica.

A cuatro días de que empezara la gran fiesta, con la que tanto había soñado y por la que había trabajado con mucho esmero, la volante de Pococí sufrió una grave lesión en el último fogueo de la ‘Sele’ Femenina Sub-20, que fue ante Países Bajos.

La jugadora abandonó el terreno de juego en el primer tiempo y horas después se le trasladó a un centro médico para realizarle una resonancia magnética que confirmó la gravedad de la lesión en la rodilla izquierda.

Yirlany Hernández tiene ruptura de ligamento cruzado anterior, además de una lesión en el menisco externo y un esguince del colateral medial. Dentro de unos 15 días la operarán y se estima que durará entre ocho y nueve meses para regresar a las canchas.

“En una jugada donde yo estiré el pie derecho y choqué con la otra jugadora, caí encima de mi pierna izquierda, la rodilla se me dobló y sentía demasiado dolor. Eso es lo que recuerdo, no estoy segura si en realidad fue así”, expresó Yirlany Hernández a La Nación.

La angustia era gigante para ella, porque aparte de que nunca había sentido un dolor así, la futbolista se vio algo extraño en la rodilla y de inmediato le surgió el temor de perderse el Mundial, que estaba a la vuelta de la esquina.

“Claro, sabía que era algo serio, me sentía muy mal”, afirmó.

El técnico de Pococí, Jimmy Núñez, explicó que la grave lesión se produjo en lo que él define como una jugada muy sin gracia.

“La bola quedó larga, ella estira el pie y donde ella estira el pie, la muchacha viene con la fuerza de querer recuperar el balón y la holandesa era más pesada, entonces le trabó la pierna. Al principio pensamos que era una luxación, porque ella ve como que el hueso se le desmonta y después la rodilla vuelve otra vez”, contó Jimmy Núñez.

No ha sido una situación sencilla para ella, para las integrantes de la ‘Sele’ Femenina Sub-20, ni para Pococí. Sin embargo, Yirlany Hernández ha dado una muestra de entereza para hacerle frente a esta situación que truncó su sueño de jugar la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022, pero que la motiva a regresar con más fuerza.

“He pasado un poco triste, pero a pesar de todo estoy tranquila. Sé que me tengo que recuperar de la mejor manera y con la mejor actitud. Me operan dentro de 15 días. He estado bastante tranquila, sé que Dios hace las cosas con algún propósito. Y nada, sé que voy a estar bien”, aseguró Yirlany Hernández.

Sobre la mención que hizo Alexandra Pinell como una de las personas a quienes dedicó su golazo, Hernández expresó: “Muy agradecida con mis compañeras, especialmente con la ‘Pino’... Así le digo yo (ríe...). Gracias a todas, siempre tengo el respaldo de ellas, sé que están dando todo en la cancha, luchando para dejar el país en alto, son el orgullo para toda Costa Rica”.

Yirlany Hernández es considerada una de las jugadoras más importantes de Pococí. En ese juego también aparece la liguista Alexandra Pinell, quien le dedicó su golazo en el Mundial Femenino Sub-20. (Cortesía)

Y agregó: “Ellas van a luchar hasta el último minuto, sé que ninguna va salir caminando de la cancha, van a luchar cada balón y van a hacer un gran juego. Todas son muy capaces, son partidos duros y todos lo sabemos, pero como dije, sé que no se van a cansar de luchar para llevarse esos triunfos. Yo las estaré apoyando en cada partido”.

Su pasión por el fútbol empezó desde que entró a la escuela y sus hermanos la impulsaban mucho.

“Primero iba a ser portera, pero mi profesor de física era quien me ponía en el campo y me ayudaba. Después, cuando tenía como 12 años, él me llevo al Municipal Pococí y desde ahí he ido de la U-13 a la Primera División”.

Su modelo a seguir es Shirley Cruz, porque Yirlany Hernández se desempeña como ‘10′ y asegura que en algún momento le gustaría jugar con la gran referente del fútbol costarricense.

La distancia nunca fue un problema. “Como yo vivo en Cariari, me quedaba a una hora de viaje ir a Guápiles, siempre tenía que salir temprano de mi casa para poder llegar a los entrenamientos en las mañanas”.

Ya ese trajín lo veía como normal y cuando la llamaron a la Sub-15 para participar en las visorías, quedó seleccionada.

“Hubo un viaje a Estados Unidos que no pude hacer porque seguro no le estaba poniendo siento yo, y desde ahí empecé a entrenar más, era muy ‘vaga’ y tuve que cambiar eso para poder estar más con la Selección”, había dicho Yirlany Hernández en declaraciones recopiladas por la Fedefútbol.

Una lesión que le dolió en el alma a Pococí Copiado!

Cuando se presentó la lesión en ese amistoso y se sabía que las cosas no andaban bien, Yirlany Hernández optó por llamar al técnico de Pococí, Jimmy Núñez, y sus palabras directas fueron: ‘Profe, quiero irme ya’.

Él le consultó si estaba segura y recibió un ‘sí' por respuesta. Quedaron entonces en que ya iba por ella. Sin embargo, la Federación Costarricense de Fútbol le avisó que ellos se encargarían de llevarla hasta Guápiles.

Yirlany Hernández tiene 19 años y es una mediocampista de mucha proyección. (Cortesía )

“Usted no se imagina lo que nos duele esto a mi persona y al equipo. Siempre que termina un campeonato, todos los equipos quieren a Yirlany. Y ella no se va por dos situaciones. Una es que cuando se fueron unas jugadoras, quedamos muy diezmados y a pesar de que tenía una muy buena oferta, me dijo que no me iba a dejar solo porque estábamos sin gente. Y ella nos mantuvo en Primera División”, recordó Jimmy Núñez.

Dijo que ella nunca se quejó, siempre fue proactiva y la cataloga como una persona que quiere realmente el equipo, donde él también la ha incentivado para que estudie y está sacando la carrera de Enseñanza del Inglés.

“Nosotros estábamos esperando este Mundial porque teníamos una opción real en España y dos opciones en México reales. Yo le hablaba a ella de que me iba a mover para intentar sacarla directo, sin obstáculos de contrato o dinero. Sabíamos que la iban a estar viendo en el Mundial”, confesó.

Pero el destino cambió los planes y esos sueños no se truncan, tan solo se posponen para ir por ellos más adelante.

Aquel día, cuando ya Yirlany Hernández iba de camino, el técnico de Pococí le avisó al equipo que ella llegaba dentro de hora y media al Ebal Rodríguez.

“La gran mayoría se vino y les dije que llegaran las que venían con risas y buenos ánimos, que si se iban a poner a llorar que no vengan. Y de verdad, yo la fui a topar y ahí estuvimos compartiendo unos cinco minutitos”.

Y agregó: “Tiene todo nuestro apoyo, es la jugadora de Pococí más importante de los últimos tres años, por sus números. Su compromiso es tremendo, sin necesidad de hacer aspaviento. Ella no grita, no habla mucho, pero dentro de la cancha y entrenando siempre quiere ser la mejor”.

Hace seis meses también se lesionó con Pococí la contención Fiorella Jiménez, que era parte de esta Selección Femenina Sub-20 y ella tuvo que someterse a una operación.

“Imagínese el dolor en ese momento y lo que menos esperaba uno era perder a Yirlany. Ha sido muy duro, porque uno está cerca de ellas. Las dos veces que Fio volvió, el pie no aguantó, se tira al suelo y comienza a llorar, fijo algo estaba mal y ya donde se decide operar, era fijo que se perdía el Mundial”.

En el caso de ella, la recuperación ha sido muy buena y ya está trotando.

“Dentro de lo malo de Fio, hay algo bueno y es que ha sido un buen soporte para Yirlany, empezando porque tiene las muletas y tiene todo. La ve evolucionando y con ella será igual, se va a recuperar”.

Jimmy Núñez confesó que en los 20 años que tiene de dirigir, solo ha habido dos personas con el compromiso de intentar mejorar siempre, que juego a juego le preguntan qué más pueden hacer y dijo que se trata de Yirlany Hernández y Osvaldo Rodríguez.

Para ese trabajo que Pococí hace en la formación de talentos, resulta importante saber que tanto Fiorella Jiménez como Yirlany Hernández estaban encaminadas a ser parte de este Mundial Femenino Sub-20, junto a otras tres jugadoras de su bando: Dayana Pérez, Ángela Mesén y Sheika Scott.