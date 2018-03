—Lo tomo con mucha tranquilidad, yo sé que no es así. Sé que las cosas me las he ganado por méritos propios, nunca he tenido a Bryan para que digan que las cosas me las han dado por ser el hermano Bryan. Bryan nunca ha metido un gol en nombre mío. Yo sé que lo que he conseguido ha sido por mis própios méritos, entonces no me afecta lo que digan las personas.