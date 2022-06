Técnico de Panamá asegura que sin Keylor Navas Costa Rica estaría fuera de Catar 2022

Thomas Christiansen, DT de Panamá, no pudo llevar al equipo a la Copa del Mundo de Catar 2022, pero se mantiene en el puesto. (LUIS ACOSTA/AFP)

Sin Keylor Navas, Costa Rica no tendría chance de ir a Catar 2022. Así de contundente fue el estratega de la selección de Panamá, Thomas Christiansen.

En Panamá continúan analizando cómo Costa Rica remontó en las últimas fechas de la eliminatoria y se logró meter en el repechaje a Catar 2022, dejándolos por fuera de la Copa del Mundo.

En el marco del inicio de la Liga de Naciones de Concacaf, el timonel canalero Thomas Christiansen, brindó conferencia de prensa previo al duelo que tendrán canaleros y ticos este jueves a las 5:30 p. m. en Ciudad de Panamá.

“Está claro que quizá sin Keylor Costa Rica no estaría en el Mundial (la Selección enfrentará a Nueva Zelanda el 14 de junio por un cupo en la Copa del Mundo). Hizo muchos puntos para ellos, fue un jugador clave y contra nosotros paró siete u ocho ocasiones”, relató el ‘DT’.

Navas en el camino eliminatorio disputó 1.115 minutos y recibió seis anotaciones.

Días atrás, el propio Luis Fernando Suárez, en entrevista con La Nación reconoció al importancia de Keylor, Celso Borges y Bryan Ruiz. De alguna forma coincidió con el técnico canalero en cuanto a la trascendencia de estos tres pilares, aunque no necesariamente por sus actuaciones futbolísticas.

“Es complicado, es atrevido decir que sí, que no. Yo creo que ellos hicieron las cosas que tenían que hacer más allá de las paradas y los goles, sino también de lo personal, eso fue muy importante. Ellos se jugaron mucho por ellos y por el país, si hay algo donde uno debe ser consciente es que todas las miradas eran para esos tres jugadores, más que Calvo, más que Campbell, Duarte... Ellos tres sabían qué se jugaban y fueron muy valientes, hicieron las cosas correctamente sin problemas”, manifestó Suárez

“La respuesta correcta siendo serios y directos es que sin esos tres seguramente no clasificamos, pero no por la parte futbolística que fue muy buena, sino por lo que va más allá”, finalizó.

El danés Thomas Christiansen enfatizó que la historia ya escrita no se puede cambiar, por lo que ahora le toca centrarse en sumar los primeros tres puntos en la Liga de Naciones

“Qué no esté o esté en este juego me da igual”, añadió sobre Navas, quien no jugará en Panamá. “Hay que pensar en ganar y hacer un buen partido. Hay que ir con mucha agresividad a ganar el juego. Nosotros no podemos ir pensando que ellos van al repechaje, vamos fuertes por los tres puntos”, profundizó.

Panamá ante Costa Rica presenta un plantel que tiene muchos de los futbolistas que le hicieron frente al proceso y que por un buen tramo de la eliminatoria estuvieron entre los cuatro primeros lugares.