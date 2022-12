Selección de Costa Rica sufre una baja más en su cuerpo técnico

Ya son tres las bajas que sufre el cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica, luego de su participación en el Mundial de Qatar 2022. Más allá de que todos los auxiliares extranjeros de Luis Fernando Suárez fueron confirmados hasta el 2026, al igual que el timonel, habían muchas dudas sobre el resto de colaboradores y ahora es la Rónald “La Bala” Gómez quien se marcha.

Luis Fernando Suárez (blanco) presentó a su cuerpo técnico en julio del 2021, pero luego del Mundial de Qatar 2022 ya son tres las bajas entre sus asistentes en la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

El entrenador de porteros Luis Gabelo Conejo y el preparador físico Erick Sánchez fueron los primeros en salir y aunque la Federación Costarricense de Fútbol no confirmó esto, ellos mismos se despidieron en sus redes sociales. En el caso de Gómez, también fue él quien anunció que no lo iban a tomar en cuenta en la Federación y por lo mismo buscó otras opciones.

La Bala ya encontró trabajo y estará al frente del Santa Lucía Cotzumalguapa de Guatemala. El estratega tiene un amplio recorrido en el fútbol chapín y vuelve a ese país tras su experiencia en la eliminatoria como asistente y en la Copa del Mundo.

“Mi asunto es que el día lunes Gustavo Araya (secretario general de la Federación) me llamó. Me dijo que de parte de Rodolfo Villalobos (presidente de la Fedefútbol) me tenía que indicar que no iba a seguir más en la Federación”, comentó en el espacio Todo Deporte, de Radio Columbia.

Al parecer, Gómez fue otro de los sorprendidos con esta decisión y es que había sido elegido por el mismo Suárez en julio del 2021. No obstante, el cafetero ya no lo tendrá en cuenta.

Rónald Gómez era el único asistente técnico costarricense de Luis Fernando Suárez, en la Selección Nacional. (Jose Cordero)

Por ahora el colombiano tiene entre sus colaboradores a John Jairo Bodmer, como asistente técnico, Iván Niño, como preparador físico y Felipe Camacho, como ‘coach de vida’.

“Me indicó que no se me iba a renovar el contrato, ya que terminó después del mundial... Tuve un par de ofertas y por eso acepté este reto en Guatemala”, recalcó Rónald en la conversación con el periodista Luis Echavaría.

De momento, la Fedefútbol sigue sin pronunciarse sobre estos temas y no se tiene claridad sobre quiénes ocuparán los puestos que quedaron disponibles.