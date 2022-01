Selección ahora tiene problemas hasta en su zona más fuerte

Como si no hubieran suficientes dolores de cabeza con el ataque de la Selección Nacional, lo último que necesitaba el cuerpo técnico que encabeza Luis Fernando Suárez era sumar un nuevo problema y peor aún, se presenta en la zona más fuerte durante su gestión, la defensa, y de cara al partido que define si la Sele sigue con vida o prácticamente queda eliminada de inmediato del Mundial de Catar 2022.

Para nada se quiere ser trágico, simplemente es la realidad que afronta Suárez con sus dos centrales titulares en toda la octagonal: Óscar Duarte está lesionado y es poco probable que llegue al duelo ante Panamá, mientras que Francisco Calvo no juega un partido oficial desde el pasado 16 de noviembre.

Duarte y Calvo fueron inamovibles en los ocho partidos de la ruta mundialista y ellos, junto con Keylor Navas, se convirtieron en los principales soportes de la Nacional, al punto de ser la tercera mejor zaga, con apenas seis goles en contra. No obstante, ahora hay un verdadero dilema con ambos y en la Tricolor lo reconocen.

“Se está esperando un informe médico claro y preciso del Levante sobre Óscar Duarte. Preliminarmente se habló de 20 días para superar la lesión (desgarro grado dos en el muslo derecho), pero no puedo dar más detalles o adelantarme. Si somos realistas, estamos cerca de la competencia y nos tienen que decir si realmente puede llegar el domingo. Sin embargo, Óscar viene saliendo de una lesión, no ha jugado y posiblemente no sea prudente traerlo a recuperarse para un partido tan complicado, pero vamos a esperar el informe médico”, reconoció el asistente técnico John Jairo Bodmer.

Óscar Duarte fue titular en los ocho partidos de la Selección Nacional en la octagonal rumbo a Catar 2022 y suma un gol. (Rafael Pacheco Granados)

Óscar es uno de los capitanes del combinado patrio, tiene un gol en la octagonal y es uno de los pocos legionarios que se mantiene en el más alto nivel de competencia. Su ausencia está casi confirmada, según lo expresado por Bodmer, ya que no está al 100% y desde el 8 de enero no ve actividad. Con el partido frente a los canaleros encima (27 de enero) no hay muchas esperanzas de contar con él y también es duda para las visitas a México (30 de enero) y Jamaica (2 de febrero).

La situación con Francisco es un poco más favorable. El zaguero culminó su participación con el Chicago Fire desde el 3 de octubre y luego solo participó en los dos choque de la Nacional (12 de noviembre ante Canadá y 16 de noviembre contra Honduras). Eso sí, al menos se ha mantenido realizando trabajos durante sus vacaciones y está integrado de lleno al microciclo que inició el lunes anterior.

“En el tema de los centrales está Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Kendall Waston y también está Daniel Chacón, este último ha hecho buenos microciclos. Entiendo el tema de Calvo por el ritmo de competencia, pero sabemos de la calidad, la capacidad que tiene y lo que podemos sacar de él en un partido eliminatorio. El profesor tendrá que tomar decisiones según lo que vea en Francisco y en Juan Pablo, quien ha tenido más ritmo de competencia”, añadió el auxiliar de Suárez.

Este viernes se conocerá la lista definitiva de convocados para un duelo ante Panamá que podría acercar a la Sele a dos puntos del puesto de repechaje que tienen los canaleros (cuarto sitio) o alejarla aún más de un rival al que hoy en día tiene a cinco unidades (14 contra nueve).

En el llamado se espera ver al fin a Cristian Gamboa, quien nunca estuvo con Suárez por lesión y sería un alivio si finalmente se suma. De la mano con los problemas en defensa, la Tricolor no deja de pensar en las carencias de un ataque que apenas suma siete tantos en sus ocho presentaciones y no tiene un delantero enrachado o que cargue con el peso de ser el “9″ indiscutible.

Acostumbrados a lidiar con obstáculos

En medio de un momento crucial para definir si se sigue con vida en la eliminatoria y se puede aspirar al menos al repechaje o a uno de los tres cupos directos, los seleccionados no ven todo perdido. Por el contrario, las figuras de más peso consideran que están a tiempo para repuntar.

“Sabemos que este partido es fundamental, pero en una eliminatoria hasta el último partido es clave, siempre que se tengan posibilidades. Igualmente, tenemos claro que no podemos desperdiciar un partido en casa ante un rival directo, porque son tres puntos vitales para seguir en la pelea. Estamos acostumbrados a estos partidos de vida o muerte y acumulamos mucha experiencia en esto, así que ojalá que todo esto juegue contra Panamá, que es una muy buena selección y están haciendo las cosas bien”, indicó Celso Borges.

Esta triple fecha de la octagonal es sin duda la que marcará un antes y un después, ya que luego del compromiso con los canaleros toca viajar a México y Jamaica, donde los dirigidos por Luis Fernando Suárez también deben puntuar y así verdaderamente meterse en la lucha. De lo contrario, no hay fórmula matemática que valga para llegar a Catar.