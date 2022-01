En la Selección tampoco queda tan claro por qué Bryan Ruiz sí y Christian Bolaños no

Bryan Ruiz terminó el Torneo de Apertura 2021 con muy poca participación con Alajuelense y apenas si pudo ver acción en los momentos cruciales, mientras que Christian Bolaños fue la figura de Saprissa y hasta destaca entre los candidatos a mejor jugador del campeonato. Incluso en el inicio del Clausura 2022 Ruiz empezó desde el banquillo y solo participó seis minutos, mientras que Bolaños fue titular y no salió de la cancha.

[ Misterio en la Selección Nacional, ¿por qué no hubo fogueo? ]

Sin embargo, la realidad de ambos referentes del fútbol tico es muy diferente en la Selección Nacional, donde Bryan es el capitán y hombre de confianza del técnico Luis Fernando Suárez y Christian apenas estuvo en una ocasión y luego desapareció del radar del timonel.

Cuesta entender lo que ocurre en el caso de estas figuras y el tema no pasa porque uno debería estar y otro no. Eso sí, lo que queda claro es que ni en la Tricolor está claro por qué no citan al saprissista, al menos para el microciclo previo al duelo crucial ante Panamá en la octagonal eliminatoria. La frase anterior no es un error del redactor, es que al menos el discurso es así de confuso en la Sele.

“Lamento que Bryan no tenga regularidad en su equipo, porque sé muy bien lo que nos aporta en Selección. Una cosa es jugar en club y otra es participar en una eliminatoria mundialista, pero no hablo solo del liderazgo que puede generar, sino de su capacidad de ejecución, de entender el juego y aportar en la fase ofensiva con la pelota. Es más, aunque en defensiva muchos piensan que no aporta, también suma mucho y aunque no sea el más agresivo, desde la defensa posicional ha ganado muchos balones y corta mucho”, explicó el asistente de Suárez, John Jairo Bodmer.

Hasta acá es comprensible lo que expone el auxiliar y se trata de un tema de gustos y del aporte que hace en todos los campos un referente como el “10″ a sus 36 años, en medio de un cambio generacional.

La confusión viene por el lado del mediocampista tibaseño de 37 años. Al “2″ de los morados lo convocaron en una ocasión durante la era del actual timonel, incluso, participó seis minutos en el duelo clasificatorio ante Estados Unidos y después desapareció. Su ausencia coincide con el señalamiento que hizo al decir que la Tricolor se maneja como una pulpería y que hay “gente” que no la aprecia.

Al preguntar por Bolaños las respuestas no son claras en el combinado patrio y más bien, sobran las dudas.

“No me voy a referir a por qué Bolaños no es tenido en cuenta. Es un gran jugador, tiene condiciones individuales, figura en Saprissa y partido tras partido demuestra que tiene una condición individual importante e interesante. Sin embargo, no soy yo quien para decir por qué está o no, porque es una decisión técnica que encabeza el profesor Luis Fernando Suárez. Nos reunimos como cuerpo técnico, hablamos de las posibilidades, las probabilidades y al final es una decisión técnica que respetamos y respaldamos”, señaló Bodmer.

[ México encuentra la manera de jugar con público ante Costa Rica ]

El asistente enfatizó que el de Christian no es el único caso, sino que “hay otros jugadores que han estado en el radar de la Selección y hemos hablado de ellos, como Jimmy Marín, Alonso Martínez, Allan Cruz, Cristopher Núñez y Jonathan Moya. Hay muchos futbolistas que se podrían poner en la mesa y consultar por qué no están, pero no vamos a hablar de esto, sino de los que sí están acá”.

Más allá de esto, la Selección se prepara en un microciclo cerrado para enfrentar en un duelo de vida o muerte a Panamá (27 de enero) y luego visitar a México (30 enero) y a Jamaica (2 de febrero) en la octagonal.

El panorama no podría ser más complejo, debido a que la Sele ocupa el quinto lugar en una octagonal de Concacaf que entrega tres boletos directos y el repechaje para el cuarto. Los canaleros son cuartos, con cinco puntos más que la Nacional (14 unidades contra nueve).

Bryan Ruiz siempre se ha mostrado dispuesto a aportar a la Selección dentro y fuera de la cancha. El "10" sigue siendo el capitán con Luis Fernando Suárez. (Jose Cordero)

“Ganarle a Panamá es una obligación para seguir con las aspiraciones de clasificar. Lo hemos hablado y trabajado desde lo mental, para que esa obligación no se nos vuelva en contra. El jugador debe aprender a convivir con esta presión del resultado, de los medios y la afición. Los de experiencia saben llevar esta carga y hay muchachos nuevos que no lo saben y estamos en el proceso de que ellos aprendan”, concluyó el asistente de Suárez.